Cecilia Calafell encendió las redes con una foto al borde de la pileta

Espectáculos

Cecilia Calafell no pasa desapercibida. La esposa de Pablo Lescano subió una foto en traje de baño al borde de la piscina de su casa para celebrar el respiro que dieron las lluvias y disfrutar de la vitamina D. La imagen no solo dejó impactado al músico, sino que los seguidores de Damas Gratis inundaron el posteo con corazones y fueguitos.

Este despliegue de sensualidad llega después de que Cecilia apostara por un cambio de look cortándose el flequillo, un detalle que también generó muchos comentarios en sus redes sociales. La popularidad de Calafell en Instagram creció bastante durante los últimos meses, especialmente mientras atravesaba una breve separación del cantante de cumbia.

Durante esa crisis, se mostró muy activa compartiendo sus rutinas de gimnasio, salidas con amigas y momentos con sus mascotas. En ese tiempo, sus hijos, Toto y Marita, estuvieron presentes apoyándola.

Reconciliación y familia

La vuelta con Pablo Lescano se dio poco antes de la final del Mundial, ocasión que aprovecharon para viajar, alentar a la Selección y descansar en familia. Esta noticia fue muy celebrada por los fans, que destacaron el cariño que le tienen a Cecilia por los años que acompañó al referente de la cumbia villera.

El vínculo familiar también se extiende a la hija mayor de Lescano, Bianca. Cecilia respondió en redes que la quiere mucho y que es parte de su familia, además de resaltar la buena relación que tiene con Alicia, la madre de la joven.

Recientemente, los fans descubrieron que Lescano es abuelo. Esto quedó en evidencia en las fotos del festejo de cumpleaños de Marita, a mediados de agosto, donde apareció Bianca junto a su bebé, Simón, nacido en abril de 2025. El músico es totalmente débil por el pequeño, a quien llena de mimos cada vez que lo ve.

Sinceramente, Cecilia está en su mejor momento y sabe perfectamente cómo manejar el feed. ¿Será que el nuevo look y la buena vibra post-reconciliación son el secreto?