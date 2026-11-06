Maia Reficco y Franco Colapinto: la foto que relanzó los rumores de reconciliación

Espectáculos

El mundo del espectáculo y el automovilismo se cruzaron otra vez. Maia Reficco, actriz y cantante, fue vista en Aeroparque embarcando hacia San Pablo, destino que coincide exactamente con la fecha del Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil, donde Franco Colapinto compite este fin de semana.

La actriz intentó viajar con bajo perfil y de manera discreta para no llamar la atención, pero algunos pasajeros la reconocieron y la fotografiaron antes de abordar. Esta coincidencia con la agenda de Colapinto, que ya está en Brasil para las prácticas y la carrera, alimentó los rumores de reconciliación.

La historia entre el piloto y la artista tiene varios capítulos. Después de una separación, se dieron una nueva oportunidad en octubre, pero al poco tiempo volvieron a distanciarse. A pesar de los idas y vueltas, nunca dejaron de seguirse en redes sociales.

Agendas complicadas y presión mediática

Mantener la relación no es tarea fácil. Él tiene una carrera internacional como piloto y ella es actriz y cantante con proyección global. Esa dinámica de viajes y compromisos a distancia complicó la estabilidad del vínculo, aunque siempre se mostraron con cariño cuando estaban en público.

En el entorno de la pareja también hubo ruido. Se habló de la influencia de familiares, como el hermano de Maia, que publicó imágenes polémicas en su momento, y de la presión de la escudería de Colapinto para evitar situaciones mediáticas incómodas.

Mientras Maia lanzó recientemente un nuevo tema musical y Franco se prepara para renovar su contrato en el automovilismo, su presencia en Brasil no solo reavivó los rumores de reconciliación, sino que la posicionó como una figura de interés para el ambiente de la Fórmula 1, donde las marcas suelen aprovechar la exposición de las parejas de los corredores en los eventos.