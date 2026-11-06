Ricardo Darín volvió a Netflix con un clásico

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Netflix volvió a sumar a su catálogo Elefante Blanco, una de las películas argentinas más emblemáticas de los últimos tiempos. El film, que se estrenó originalmente en 2012 y fue dirigido por Pablo Trapero, regresó a la plataforma y ya está sumando reproducciones gracias a la respuesta positiva de los usuarios.

La trama se mete de lleno en un barrio popular de Buenos Aires. Ahí, dos sacerdotes acompañan a una comunidad golpeada por la violencia, las carencias estructurales y el abandono del Estado. Julián, el cura que interpreta Ricardo Darín, es quien se encarga de intentar generar oportunidades y apoyar proyectos comunitarios para los vecinos.

En la historia también aparece Nicolás, un cura belga interpretado por Jérémie Renier, que choca de frente con la cruda realidad del barrio. A ellos se suma Luciana, la asistente social que interpreta Martina Gusmán, quien aporta una mirada distinta sobre las necesidades y las dificultades de la zona.

Lo más fuerte de la película es que se basa en el Elefante Blanco, un edificio real de Villa Lugano. El lugar iba a ser el hospital más grande de Latinoamérica, pero la obra se frenó en 1955 y terminó siendo un asentamiento precario para cientos de familias.

Ese edificio se volvió el símbolo máximo de la desidia estatal y fue la inspiración de Trapero para armar su ficción. Para los que no recuerden el dato, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió demoler la estructura en 2018 y el terreno terminó siendo el Parque Elefante Blanco.

Sinceramente, que Netflix traiga de vuelta este tipo de historias es un golazo. No es la típica película para pasar el rato, sino que te pega un cachetazo de realidad sobre lo que pasa en nuestros barrios. ¿Ya la vieron o la tenían pendiente?