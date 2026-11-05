Tensión en América TV: LAM sale repetido y hay olor a traición

Espectáculos

Ángel de Brito confirmó que el lunes y martes próximos LAM saldrá repetido por decisión de América TV. La medida se debe a los feriados establecidos por la visita del Papa León XIV. Es un hecho llamativo, ya que el programa nunca dejó de salir al aire y, según Ángel, "siempre los feriados, fuimos en vivo".

La decisión resulta curiosa sobre todo en un momento en el que se habla de una "guerra interna" entre la productora Mandarina y las autoridades del canal.

Jorge Rial sumó leña al fuego en su streaming Ensalada Rusa. Aseguró que hay muchísimo enojo por cómo se dieron las cosas y definió la situación como "una traición de esas que se pagan", recordando que Mandarina creció gracias a que América le abrió las puertas.

Actualmente, LAM, SQP, El diario de Mariana y BTV pertenecen a la productora que fue vendida recientemente. Si bien tienen contrato con el canal hasta el 31 de diciembre, se comenta que desde la emisora intentarían bajarles el precio antes de que salgan definitivamente de la grilla.

Por el momento, Ángel de Brito está esperando terminar sus vacaciones para volver al país, tener reuniones y tomar una decisión. Eso sí, ya dejó claro que la prioridad la tiene Mandarina.