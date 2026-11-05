Indiana Cubero adelanta el verano con un microbikini que es tendencia

Espectáculos

Indiana Cubero ya entró en modo verano. A sus 18 años, la modelo e influencer eligió un microbikini de la marca local Guadalupe Cid para mostrar en sus redes sociales. El diseño es un clásico: corpiño triangular con breteles finos y bombacha básica, todo con un estampado cuadrillé estilo escocés en tonos verdes, uno de los motivos que más fuerte pisa para la temporada 2027.

Las fotos fueron sacadas frente al espejo de su habitación y en el complejo donde se hospedó durante sus vacaciones familiares junto a Nicole Neumann. Para completar el look de alto verano, sumó una trenza en el pelo y un collar con dije plateado de dos corazones entrelazados. La publicación fue un éxito total en Instagram y tuvo miles de likes, destacándose el comentario de su novio, el futbolista de Vélez Thiago Silvero, quien escribió: “Te amo, sos hermosa mi vida”, acompañado de un corazón rojo.

El camino en el modelaje

Indiana no es nueva en el mundo de la moda. Hace unos meses desfiló en BAFWEEK junto a su hermana Allegra y también fue la cara de la campaña de LS, la línea de Ona Sáez liderada por Luján. En esa producción, la joven mostró una faceta mucho más urbana y rockera.

Uno de los looks consistió en una musculosa blanca con un corpiño negro debajo y un jean celeste oversize con roturas, apliques brillantes y entretela negra. También llevó una camisa blanca anudada sobre un corpiño triangular negro con escamas metalizadas plateadas, jean holgado intervenido con pintura negra, tres cinturones con tachas y sandalias negras.

Para cerrar la tanda de cambios, Indiana apostó por un top/cinturón negro con tachas y un chaleco de piel del mismo color, manteniendo el jean con ilustraciones negras y sumando mitones de encaje floral negro para darle un toque gótico. Finalmente, se animó a un look más audaz con un corpiño de bikini negro liso y un pantalón al tono desabotonado que dejaba ver un culotte de encaje floral negro translúcido, completando el conjunto con botas de cuero de taco cuadrado y una gorra con la visera hacia atrás.

Honestamente, pasamos del estilo gótico-rockero al verde escocés en un segundo, pero Indiana maneja el mood a la perfección. ¿Ustedes se animan al cuadrillé para el verano?