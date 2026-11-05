Mario Pergolini soltó una bomba sobre su hermana y terminó admitiendo que ella es la más inteligente de la familia

Espectáculos

Mario Pergolini aprovechó el aire de Otro día perdido por Eltrece para tirar una bomba sobre su relación familiar. En medio de una charla con Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, el conductor soltó una confesión que dejó a todos helados, aunque con el sarcasmo que lo caracteriza: “Mi mamá me quería mucho más a mí y papá también. Perdoná, Sandra, si estás mirando, es hora que lo sepas”.

El comentario fue la excusa perfecta para que Pergolini se abriera un poco más de lo habitual y hablara de su hermana Sandra, quien es un año y medio mayor que él. A diferencia de Mario, Sandra decidió llevar una vida totalmente alejada del ruido mediático, sin micrófonos ni cámaras de por medio. La profesional es médica cirujana y desarrolló toda su trayectoria lejos de la exposición pública, siendo prácticamente una desconocida para la audiencia hasta ahora.

Admiración y respeto

La charla surgió mientras Rada contaba anécdotas sobre su propio hermano, que es programador egresado del MIT y contrabajista de jazz. Eso llevó a Pergolini a hablar de Sandra, a quien definió como “la más inteligente de la familia”.

Para alguien que construyó un imperio basado en el ingenio y la tecnología, admitir esto no es un detalle menor. Mario dejó en claro su respeto por el trabajo de su hermana con un chiste sobre la precisión de los cirujanos: dijo que si le piden abrir a alguien no sabría qué hacer, mientras que ella sabe hacer mejor su trabajo, y bromeó con que tiene un cuchillo en la mano y sabe de dónde cortar.

Un vínculo complejo

Detrás de las bromas en el piso, hay una historia más profunda. Sandra fue quien mantuvo el vínculo más cercano con Edmundo Pergolini, el padre del conductor, hasta que falleció en 2022. Mientras que Mario sostuvo durante años una relación distante con su progenitor, Sandra se mantuvo presente en los últimos tiempos de su vida.

La hija de Edmundo Silvestre y Beatriz Mancione construyó su lugar en la familia desde la solidez y la discreción. El hecho de que Mario haya elegido un formato tan distendido para hablar de ella, en lugar de una entrevista formal, demuestra que quiso abrir una ventana a su intimidad sin romper la privacidad que su hermana siempre preservó. Sandra no da entrevistas ni participa de eventos, pero quedó en el centro de la escena porque su hermano decidió contarle al mundo que, aunque él sea el famoso, ella es la que manda en la inteligencia familiar.

Mario Pergolini es un reconocido radialista, periodista, productor y empresario. Es el creador de Caiga Quien Caiga (CQC), programa que llevó al éxito global a través de la productora Cuatro Cabezas. Además de su trayectoria en televisión, es la voz de su programa de radio ¿Cuál es?, que conduce desde hace 18 años.