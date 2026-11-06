Sofía Gonet rompió todo con un vestido que tiene vello púbico de felpa

Espectáculos

Sofía Gonet apareció en Instagram con un vestido que es, literalmente, un shock. Se trata de una prenda blanca de tejido semitransparente, con cuello alto y corte suelto, pero lo que realmente llamó la atención fue la intervención: el vestido tiene senos y vello púbico hechos de felpa.

En el video donde muestra el look, se la escucha decir: “Miren lo que es este vestido que mandamos a hacer”. Como era de esperarse, la apuesta se volvió viral y los comentarios no tardaron en llegar. Mientras algunos fans le escribieron “Te admiro por animarte”, otros bromearon con que ese sería su outfit para llegar "tranqui" a un almuerzo familiar.

El estilismo estuvo a cargo de Gastón Olmos. Gonet combinó el vestido de Keak Vintage Boutique con un abrigo largo de pana negra y stilettos negros. Los accesorios fueron el toque final de lujo: una cartera cofre de Dolce Gabbana con un corazón dorado metálico y anteojos de sol negros rectangulares y grandes. En cuanto al beauty look, optó por algo muy natural: pelo suelto con ondas, piel cálida, labios rosa sutil y ojos casi sin maquillaje.

El mood Madonna

En la final de Popstars, Sofía Gonet hizo un homenaje total a la estética de Madonna, específicamente inspirada en el álbum Madame X. El estilismo general estuvo a cargo de Lucas Ricci y el peinado, de Pablo Sánchez, con un cambio de look radical y un corte de pelo corto y sofisticado.

En su primera propuesta, lució una camisa blanca de mangas largas con cuello rígido, corbata negra angosta, chaleco ajustado y una falda recta midi de tiro alto con zapatos de charol. El detalle clave fue el parche negro sobre el ojo izquierdo, el sello distintivo del personaje creado por la reina del pop en 2019.

Para el segundo look, mantuvo el parche pero subió la apuesta a la sensualidad. Usó un top largo y ajustado con un escote pronunciado y una herradura central de la marca Esquina, combinado con un pantalón sastrero negro ajustado. El maquillaje, nuevamente a cargo de Gastón Olmos y el equipo de THE MOON HOUSE by Vero Luna, completó la transformación con piel pálida, cejas rectas, delineador cat eye, pómulos rosados y labios rojos intensos.

Sinceramente, pasar de un look inspirado en Madonna a un vestido con vello púbico de felpa es un viaje increíble. ¿Se animarían a usar algo así o lo dejan pasar?