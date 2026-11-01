Wanda Nara debutó en el cine y los números del estreno dejaron dudas

Espectáculos

Wanda Nara se lanzó al cine con el protagonismo de ¿Querés ser mi hijo?, una comedia que es remake de una película mexicana de 2023. El estreno ocurrió un jueves y, aunque generó ruido, los números del primer día fueron modestos: vendió 1.810 entradas.

Con esa cifra, la película quedó en el tercer lugar del ranking de las más vistas en Argentina. En la cima estuvieron Clayface, que convocó a 4.639 personas, y Madre siniestra, con 2.605 espectadores.

Para que una producción nacional sea considerada un éxito de taquilla, debería sumar cerca de 25.000 tickets en su primer fin de semana. El arranque de Nara sugirió una situación de medianía, quedando en manos del público la decisión de pagar la entrada para ver a la conductora de MasterChef Celebrity en la pantalla grande.

Detrás de este proyecto estuvieron compañías como Amazon MGM Studios, IP4 Media, Zeppelin Studio, Cimarrón Cine, FilmSuez y Telefe. La dirección estuvo a cargo de Hernán Guerschuny, conocido por trabajos como El crítico, Una noche de amor y Recreo.

Pero no todo fueron aplausos. Junto a la curiosidad que despertó el debut de Wanda, empezaron a llegar críticas negativas tanto para la película como para la actuación de la protagonista.

Más allá de lo que pase en los cines, el potencial comercial de la película no termina ahí, ya que también depende de la repercusión que pueda alcanzar en la plataforma de Amazon.