Carmen Barbieri volvió a su programa y explicó el susto que tuvo

Espectáculos

Carmen Barbieri volvió a conducir su programa en El Nueve el jueves 29 después de haber pasado un momento de mucha tensión. La conductora se descompensó justo cuando estaba por irse a trabajar, lo que generó preocupación inmediata sobre su estado de salud.

Para ponerle claridad al asunto, Carmen contó que hace diez días tuvo que enfrentar laringitis, broncoespasmo y covid, todo junto. Si bien estuvo guardando cama y tomando antibióticos para salir adelante, el alta médica que recibió el lunes a la mañana no era exactamente para volver al ritmo frenético de la tele.

Según explicó, el doctor le había dicho que el alta era para empezar a caminar por la casa y salir de la cama, pero no para salir a la calle. A pesar de esto, Carmen trabajó el lunes y el martes, pero el esfuerzo físico le pasó factura.

El problema explotó después de una noche en la que no pudo dormir bien porque tosió toda la noche. Aunque se levantó bien, ya cambiada y maquillada empezó a sentirse mal cuando estaba por subir al ascensor, y el malestar se intensificó al intentar subir al auto que la esperaba en la puerta para llevarla al canal. Según explicó, no se desmayó: solamente se mareó y transpiró toda.

Tras ser revisada por los médicos, le recomendaron reposo en su casa, pero el jueves 29 regresó a su programa. Sobre cómo se siente en este momento, Carmen aseguró que está bien, aunque todavía se siente un poco flojita.