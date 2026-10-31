Pablo Migliore casi intoxica al jurado de Masterchef Celebrity

Espectáculos

Pablo Migliore casi provoca una intoxicación en el jurado durante el capítulo 22 de Masterchef Celebrity Argentina. El exfutbolista presentó una milanesa de entraña acompañada de salsa criolla y un puré de papa y boniato que a simple vista exhibía más salsa que otra cosa.

Para este desafío, Migliore se había beneficiado con un cambio de canastas que le permitió quedarse con todos los ingredientes que la China Ansa había comprado en el supermercado. Sin embargo, cometió un error con su plato que hizo que el jurado temiera sufrir una intoxicación.

El propio Migliore intentó justificar el resultado del plato quejándose de los insumos recibidos. Aseguró que su plan original era hacer la milanesa a la napolitana, pero que no pudo porque "no había queso" en las compras de Ansa.