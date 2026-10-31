Moria Casán vivió una noche paranormal: una médium le reveló quién la abrazaba por atrás

Espectáculos

Moria Casán tuvo un encuentro sobrenatural en el programa La mañana con Moria el 30 de octubre de 2026. Durante la emisión, la conductora desafió a Alejandra, una médium, a detectar si había alguien más en el estudio que no pudieran ver. La invitada aseguró que había dos varones, uno joven y otro más grande, y detalló que uno de ellos era el hombre más importante de la vida de la conductora, mientras que el otro había llegado después.

La médium afirmó que uno de estos hombres estaba enamorado de Moria y describió la sensación física del encuentro: «Uno está acá, rodeando. Te agarra de atrás. Te está abrazando, te está tocando la parte de los hombros».

El regreso de Luis Vadalá

El momento de mayor tensión ocurrió cuando Alejandra describió a otra persona vinculada a la vida de la conductora. La médium mencionó que se trataba de alguien que había tenido una panadería y problemas de salud, específicamente cardiológicos y en el pulmón. Cuando la invitada soltó que el apellido de esa persona empezaba con la letra V, alguien en el estudio gritó «¡Vadalá!», al cual la médium confirmó diciendo: «Está detrás tuyo».

La reacción de Moria fue una mezcla de sorpresa y humor: giró sobre su eje y hizo un gesto para espantar la presencia. Entre bromas, se preguntó si Luis Vadalá venía a pedirle perdón, justo en el momento en que una flor cayó en el estudio, sumando misterio a la escena.

Un mensaje emotivo de su padre

Más adelante, Alejandra explicó que ella funciona como un canal que recibe y transmite información sin introducir los espíritus en su cuerpo. Ante la curiosidad de Moria sobre quién era la persona que la quería mucho, la médium aclaró que se trataba del primer hombre de su vida. Aunque la conductora pensó inicialmente en Mario Castiglione, padre de Sofía Gala, la invitada precisó que se refería a su padre, quien la contiene y la protege.

Moria se emocionó al recordar a Juan Casanova. Afirmó que su padre fue quien hizo que su vida fuera lúdica y la introdujo en el mundo del arte, destacando que era músico. Conmovida, le dio la bienvenida y le agradeció por protegerla, describiendo a sus padres como maravillosos y sintiéndose satisfecha con su vida como hija única.

Limpiezas y pirámides de escobas

La jornada paranormal se completó con la participación de la duendóloga Liliana Chelli. Ella realizó un ritual para limpiar el estudio y alejar las energías negativas utilizando humo y una pastilla preparada especialmente para ese fin. Chelli anunció que también le harían a Moria una pirámide de escobas.

La conductora, manteniendo su estilo irónico, cerró el segmento cuestionando la organización del programa: «Un espíritu me apoya por atrás, vos me hacés una pirámide de escobas, ¿quién hace el programa?».

Moria Casán es una actriz y personalidad de la televisión argentina que se consagró como vedette de la revista porteña y fue jurada en Bailando por un Sueño.