Pidió un auto por app y el chofer era Bam Bam: el crossover más inesperado

Espectáculos

Imaginate pedir un viaje por aplicación y que, cuando llegás al auto, el que te lleva es un ex participante de Gran Hermano. Eso fue exactamente lo que le pasó a Flor, quien quedó impactada al descubrir que su chofer era Esteban Morais, más conocido como Bam Bam.

Flor no se quedó callada y registró todo el encuentro con su celular para compartirlo en redes sociales. En el video, la pasajera no pudo evitar bromear sobre la situación y el atractivo del conductor. Según contó entre risas, muchas veces una se enamora platónicamente del perfil del chofer y, al bajar, se decepciona, pero igual lo definió como un "bombonazo" y el mejor conductor del mundo.

La sorpresa de Flor fue total al procesar que el universo le mandó a un ganador del reality en un viaje totalmente aleatorio. "Me regalaste una re anécdota", le soltó al mediático antes de terminar el recorrido.

¿Qué pasó con Bam Bam?

Para los que no se acuerdan o se preguntan qué hace ahora el campeón de la quinta edición de Gran Hermano, la respuesta es variada. Después de su paso por el reality y de haber participado en Patinando por un sueño, Esteban decidió alejarse de los flashes de la televisión para enfocarse en los negocios.

El ex participante invirtió en los rubros inmobiliario y gastronómico, y es dueño de restaurantes en zona norte. Sin embargo, parece que le gusta diversificar: actualmente se desempeña como conductor de aplicaciones y también se dedica al trading.

En el plano personal, Bam Bam mantiene una relación con Melisa Martin y es papá de Martina, la única hija de la pareja. Por eso, aunque Flor estuviera encantada con el viaje, dejó claro que tiene todo el respeto por la pareja del conductor.

Sinceramente, pasar de ganar un reality nacional a manejar un auto de app es el giro de trama que no vimos venir.