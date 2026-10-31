Mendoza abre el Espacio Cultural Quino: un viaje al universo del genio

Espectáculos

El Espacio Cultural Quino abre sus puertas al público este sábado 31 de octubre en Mendoza. El centro funciona en la antigua escuela Mitre, un edificio patrimonial ubicado sobre la avenida San Martín, justo en el límite entre la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz. La idea es que los mendocinos y visitantes puedan acercarse a la obra de Joaquín Salvador Lavado Tejón, el dibujante que se hizo mundialmente famoso por Mafalda pero que dejó una huella mucho más grande que su personaje más conocido.

Para los que no estén al tanto, Quino fue un artista mendocino que alcanzó el reconocimiento internacional con Mafalda, la niña que cuestionaba las contradicciones del mundo adulto, y con una extensa obra de humor gráfico atravesada por observaciones sobre el poder y las desigualdades.

El estudio donde nació la magia

Lo más fuerte de la propuesta es que no es solo una galería de dibujos. El corazón del lugar es la recreación exacta del estudio original de Quino, que fue trasladado desde Buenos Aires hasta Mendoza. El espacio cuenta con todo el mobiliario, sus herramientas de trabajo, la mesa de dibujo, su biblioteca y los objetos personales que lo acompañaban en su rutina diaria.

Según Diego Gareca, secretario de Cultura provincial, este sector permite descubrir a Joaquín Lavado más allá de la historieta que empezó a publicarse en la década de 1960. El objetivo es que el público entienda sus gustos, sus lecturas y el método de trabajo que usaba para crear sus obras.

Mucho más que Mafalda

El recorrido se distribuye en aproximadamente diez salas, mezclando ambientes interiores con áreas abiertas. Si bien el universo de Mafalda tiene su propio lugar, el centro cultural también explora otras facetas del artista. Hay un sector dedicado a su relación con el vino, que era una de sus preferencias personales, y espacio para su extensa obra de humor gráfico sobre las relaciones humanas y la vida contemporánea.

Además, el homenaje incluye a Alicia Colombo, esposa de Quino y pieza fundamental en la difusión de su trabajo, aportando la dimensión afectiva de su trayectoria. En cuanto a los logros, el lugar exhibe sus reconocimientos, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades que ganó en 2014.

Para que el lugar no sea un museo aburrido, sumaron un auditorio, un café, un patio central y una tienda con productos de Mafalda. El plan es que sea un ámbito de encuentro con muestras permanentes y temporales, recursos audiovisuales, materiales en distintos idiomas y una biblioteca especializada.

Un proyecto armado con la familia

Este espacio no existiría sin la participación activa de los familiares de Quino, quienes cedieron el material original en calidad de préstamo para que los objetos regresen a su provincia natal. Diego Gareca señaló que el proyecto lleva varios años de desarrollo y que la participación de la familia fue determinante para concretarlo.

La curaduría quedó en manos de Marcela Furlani, una artista visual mendocina elegida por la familia. Ella trabaja con un equipo de arquitectura, diseño, investigación y accesibilidad para que los objetos personales no sean simples recuerdos, sino que ayuden a comprender el contexto y las ideas de la producción del artista.

La iniciativa había sido anunciada originalmente en 2021, pero con el tiempo cambió la orientación y se decidió instalarla en la antigua escuela Mitre para rescatar el valor patrimonial del edificio y vincularlo con el dibujante. ¿Quién no tendría ganas de tomar un café rodeado de los dibujos de Quino?