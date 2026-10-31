Marley tiró la casa por la ventana con el regalo de cumpleaños de Mirko

Espectáculos

Marley no se guardó nada para el cumpleaños número nueve de Mirko. El conductor decidió hacerle una broma al principio y le entregó una goma de borrar, fingiendo que ese era el regalo. Pero la sorpresa real estaba escondida en el living de la casa.

Cuando el nene fue a recorrer la propiedad, se encontró con dos estaciones de simulación profesionales diseñadas para recrear la experiencia de conducir un vehículo de competición. Mirko no perdió tiempo y se subió enseguida a una de las cabinas para probarla. El conductor compartió la alegría del momento y escribió que el regalo de este año fue "realmente increíble".

Estos equipos no son una consola común y corriente. Se trata de cabinas que permiten vivir una carrera automovilística sin salir de casa, con una estructura reforzada y una butaca deportiva igual a la de un auto de competición. Además, cuentan con volante especializado, pedales y una pantalla curva para que la inmersión visual en el circuito virtual sea total.

La idea de estos simuladores es reproducir con el mayor realismo posible tanto la posición de manejo como las sensaciones que siente un piloto al volante. Aunque no se sabe el precio exacto de lo que compró Marley, una configuración así representa una inversión millonaria.

Se estima que cada estación completa puede costar entre 2.800.000 y 3.600.000 pesos. Al haber instalado dos puestos de simulación, el valor total del regalo podría rondar entre los 6.000.000 y los 7.500.000 pesos.

La verdad que el pibe tiene el setup de sus sueños, nosotros seguimos jugando con el joystick gastado.