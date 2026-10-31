La nueva casa de Jimena Barón: entre los techos altos y las peleas por el lavarropas

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A comienzos de 2026, Jimena Barón anunció que ella y Matías Palleiro compraron una propiedad para su familia. La artista definió la vivienda como la casa de sus sueños y aseguró que la renovarían con todo el corazón.

La propiedad se destaca por ser amplia, luminosa y de estilo clásico. Tiene techos altos, molduras originales y pisos de madera pulida. Además, cuenta con una puerta de doble hoja con arco superior que conecta el interior con un jardín verde, facilitando la entrada de luz natural.

El proceso de transformación empezó después de que la pareja regresara de unas vacaciones familiares en Quequén. Aunque la casa estaba en buen estado, decidieron adaptarla a sus gustos y necesidades, un camino que no estuvo libre de conflictos.

La remodelación puso a prueba la convivencia y generó roces por cómo aprovechar los espacios. Barón llegó a mostrar una foto de su pareja comentando que Matías daba órdenes y que había que hablar de la parte no romántica de armar un hogar compartido.

Uno de los desacuerdos más fuertes fue el destino de uno de los baños. Jimena propuso instalar allí un lavarropas para poder colgar la ropa afuera más directo y evitar subirla desde la cocina. Sin embargo, Palleiro no estuvo de acuerdo, argumentando que el toilette no es un baño. Cuando Barón le recordó que él había sugerido poner el lavarropas arriba, él lo negó y afirmó que ese espacio era su oficina.

Ante tanta tensión por los detalles, Barón reflexionó que armar un hogar de a dos pone a prueba todo. Incluso bromeó diciendo que, si lograba pasar esa etapa, olvidate, alquilaba el Tattersall, aunque aclaró que no están casados.

El 22 de octubre, la cantante mostró los avances de la obra en un video. En las imágenes se veían paredes recién pintadas, herramientas, cajas y materiales de construcción, mientras los pisos estaban cubiertos con cartones y plásticos. La recorrida dejó a la vista ventanas de madera de estilo antiguo, puertas vidriadas y una escalera de madera.

La casa que Barón compró en 2024 era otra propiedad, donde ella y su familia vivían mientras se remodelaba la nueva vivienda. Esa casa tiene un living comedor con ventanales, sillón blanco, alfombra de yute, chimenea y estanterías con fotos y plantas. La cocina fue reorganizada con blanco, madera, grifería negra mate, isla central y claraboya.

En esa casa, el dormitorio principal tiene paredes blancas, ventanales hacia la galería, vestidor y baño propio. La habitación del bebé tiene puertas de hierro y vidrio repartido que conectan con el living, y paredes con papel mural de bosque. Por otro lado, Morrison tiene un cuarto de juegos con televisor grande y caño de bombero, y la terraza cuenta con ducha al aire libre y parrilla.

Sinceramente, cualquiera que haya intentado armar un mueble de IKEA con su pareja sabe que lo del lavarropas es el primer paso hacia el divorcio preventivo. ¿Ustedes se pondrían de acuerdo con el diseño de la casa o terminarían durmiendo en el jardín?