La novia de Fran Stoessel habría dejado de seguir a Tini en Instagram

Espectáculos

Nazarena Obrecht, la novia de Francisco Stoessel, habría dejado de seguir a Tini Stoessel en Instagram. El dato salió a la luz gracias a Juariu, quien compartió capturas de pantalla donde se ve que, al buscar el usuario de la cantante en la lista de seguidos de Nazarena, no aparece ningún resultado.

Lo más llamativo es que el vínculo no es mutuo. Cuando se hizo la búsqueda inversa, quedó claro que Tini sí sigue a Nazarena, dejando en evidencia que al momento de las capturas el vínculo digital no era recíproco.

Todo ocurre en pleno conflicto familiar de los Stoessel. Juariu escribió sobre una de las imágenes que compartió con sus seguidores: “¿Vieron que la novia del hermano de Tini dejó de seguir a Tini?”.

Por ahora, todo se basa en las capturas que difundió Juariu y en las especulaciones que generaron.