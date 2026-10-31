Juana Viale vuelve a la mesa con invitados que prometen fuego

Espectáculos

Juana Viale vuelve a ocupar el lugar de Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha, mientras la conductora sigue recuperándose en su casa. El programa de este sábado 31 de octubre a las 21:30 tendrá varios invitados.

Entre los confirmados está María Fernanda Callejón, actriz y actual panelista de Moria Casán. Callejón está en una disputa legal con Ricky Diotto por la tenencia de su hija. Según se informó, Diotto estaría a punto de presentar una demanda para quitarle la tenencia de Giovanna, de 11 años, acusando a la madre por mal desempeño y alienación parental.

Este conflicto saltó a la luz el 28 de septiembre, cuando Karina Iavícoli reveló que Diotto, odontólogo, pediría la tenencia. Si bien la Justicia ya había fallado a favor de la exvedette en una instancia anterior, el pedido de Diotto abriría un nuevo frente de pelea. De hecho, Ángel de Brito calificó el objetivo de Diotto como casi imposible desde el punto de vista legal.

Para cerrar el grupo de invitados, la mesa recibirá al periodista de crímenes Mauro Szeta, quien forma parte de Lape Club Social y conduce su propio ciclo. También estará Noelia Marzol, quien está al frente de Bloody Tango y fue noticia recientemente por compartir un tierno video con sus hijos.