Luciana Salazar y su método extremo para no tener arrugas ni aplastar la cola

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Luciana Salazar visitó el stream de Martín Cirio y soltó una serie de tips de belleza que rozan la obsesión. Según la modelo, el secreto para evitar las arrugas y mantener la cola firme es, básicamente, no dormir ni boca arriba ni boca abajo.

Luli explicó que evita dormir boca abajo porque aplastar la cara contra la almohada genera arrugas. Para evitarlo, duerme de costado y acomoda la almohada de modo que no toque su cachete. Pero la restricción no termina ahí: tampoco le gusta dormir boca arriba porque considera que se achata la cola. Según su análisis, lo mismo que pasa con la cara pasa con la cola, por lo que dormir de costado es la única opción.

Entre risas, la rubia resumió todo diciendo que la belleza cuesta. Además, reveló que para cuidar el pelo se lo estira de un lado y, cuando cambia de posición, hace lo mismo del otro lado para que quede extendido.

El manual para conquistar a Luli

En la misma charla, Luciana se puso a analizar qué es lo que busca en un hombre. Para ella, lo primero es la higiene: que sea muy limpio, que huela bien y que sea impecable. Pero más allá de la limpieza, necesita sentir admiración por el otro, buscando a alguien que sea exitoso en su profesión.

Sobre la edad, la modelo admitió que suele preferir hombres un poco más grandes que ella, aunque aclaró que más que la edad, importa cómo esté la persona. Justificó su gusto diciendo que le atrae la experiencia y que el hombre le pueda enseñar algo. Como dato curioso, confesó que siempre le terminaron gustando un poco los nerds.

Aunque prefiere a los mayores, hace algunas semanas Luciana contó en Instagram que había salido con alguien menor que ella, y aclaró que lo menor que tuvo fue hace unos cuatro años, con alguien veinte años menor. Sin embargo, dejó en claro que para mantener una pareja lo ideal sería alguien entre cinco y diez años mayor.