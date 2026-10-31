Adrián Suar y Dolores Fonzi se vuelven a juntar en una peli de Netflix

Espectáculos

Adrián Suar y Dolores Fonzi vuelven a compartir pantalla. Suar protagoniza junto a Fonzi "Volver a Brillar", una película para Netflix que tiene previsto su estreno para 2027. El proyecto está bajo la dirección de Juan Taratuto.

El rodaje arrancó el viernes 30 de octubre en el barrio porteño de Versalles. Para grabar las distintas escenas, el equipo de producción armó un operativo importante en la zona. Aunque todavía no se sabe nada de la trama, el proyecto es un nuevo desafío para el actor y productor.

No es la primera vez que Suar y Fonzi comparten un proyecto como actores. En abril de 2007, ambos formaron parte de Mujeres asesinas, donde fue en abril de 2007, protagonizaron junto a Gabriela Toscano el episodio “Rita, burlada” de Mujeres asesinas, dirigido por Daniel Barone. Fonzi también estuvo en Puerta 7 en 2020, una serie de Pol-ka para Netflix, aunque en ese caso no coincidieron en escena.

El ritmo de trabajo de Suar no para. Este año ya estrenó Yo, Narciso, con Natalia Oreiro, y tiene en carpeta el lanzamiento de Felicidades, una película donde protagoniza junto a Griselda Siciliani y que cuenta con la producción de Álex de la Iglesia.