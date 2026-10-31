La China Suárez demandaría a un emprendimiento por filtrar el pedido de sus hijos

Espectáculos

La China Suárez habría decidido iniciar una demanda contra un emprendimiento que expuso los detalles de una compra que hizo a través de una plataforma online. La actriz, que buscaba tres sellos escolares para sus hijos, terminó en el ojo de la tormenta después de que el local viralizara la información del pedido.

Según se informó, la actriz habría recurrido a su mamá, Marcela Riveiro, para realizar el encargo, ya que el usuario figuraba como "MR". Sin embargo, la que quedó mal parada fue ella. La polémica surgió porque, en el detalle de los sellos, la actriz omitió el apellido de los más chicos.

En la captura que divulgó el local se podía leer el detalle exacto: un sello rosa para Magnolia V. Suárez, uno rojo para Amancio V. Suárez y uno negro para Rufina Cabré. Todo parecería indicar que la intención de los dueños no fue generarle un daño, sino contarles a sus seguidores que una famosa había confiado en ellos para un trabajo.

Según adelantó la periodista Paula Varela, la notificación de la demanda llegaría en los próximos días. Varela sostuvo que la actriz tiene razón: "No puede publicar eso".

La China está tramitando el regreso de sus hijos al colegio, ya que al abandonar Turquía perdieron muchos días de clases. Después de pasar sus vacaciones en Estados Unidos y México, la pareja regresó a Buenos Aires y se refugia en la casa que el deportista compró en La Isla, Nordelta.

Por otro lado, el deportista que la acompaña sigue escuchando ofertas para volver al fútbol. Aunque se rumoreó que quería regresar al Galatasaray con un sueldo menor, su idea sería quedarse en Argentina o mudarse a un país cercano, como Brasil.