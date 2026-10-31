Wanda Nara debutó en el cine: así le fue a su película en la primera semana

Espectáculos

Wanda Nara hizo su debut cinematográfico con la película ¿Querés ser mi hijo? y cerró su primera semana en el quinto lugar de los títulos que más entradas vendieron. Logró asegurar su continuidad en la cartelera con funciones diarias tanto en complejos multipantalla como en circuitos independientes.

Pero ojo, que ese quinto puesto puede ser engañoso. Resulta que el estreno cayó en uno de los momentos más bajos del año para la taquilla local. Entre el jueves 22 y el miércoles 28 de octubre, la película vendió un total de 17.823 entradas. En ese periodo, solo la superaron en convocatoria BTS World Tour Arirang en Buenos Aires, Clayface, Madre siniestra y El corazón de la bestia.

Si miramos el ranking de las películas argentinas más vistas de 2026, ¿Querés ser mi hijo? ya se ubicó en el noveno lugar. Para que tengan una idea de la distancia, la lista la encabeza Yo, Narciso, la última obra de Adrián Suar, con 589.678 tickets, seguida por Pepita la pistolera con 102.008. Otros estrenos nacionales como La virgen de la tosquera (85.227), El partido (43.906), Nuestra tierra (40.244) y La casa también la superaron ampliamente.

La realidad es que, con la proyección de estos primeros números, parece muy difícil que Wanda alcance al resto de los estrenos argentinos más vistos del año. Ahora su objetivo es mucho más modesto: aguantar en cartel el mayor tiempo posible. Para lograrlo, esta segunda semana es clave, ya que tiene que competir con títulos como Wildwood, el bosque salvaje y la nueva versión de Sensatez y sentimientos. Además, el jueves 5 llegan Godzilla Minus Zero y El gato con sombrero, que seguro se van a quedar con gran parte del espacio en los cines.

En cuanto al movimiento de gente, el pico de convocatoria fue el sábado 24 con 4.808 tickets vendidos, mientras que el punto más bajo fue el lunes 26 con 1.026 entradas.

Acá es donde el análisis se pone picante: el promedio de espectadores por sala. En su pico de concurrencia, la película tuvo 165 pantallas disponibles, y el mínimo fue de 103. Con eso, logró un promedio de 89 espectadores por sala, uno de los más bajos del Top 10. Para comparar, Clayface llegó a 140 y La casa a 153, teniendo muchas menos pantallas.

Este dato es fundamental porque el promedio por sala es lo que define si una película sigue o no en los cines. Por eso, para la segunda semana, que termina el miércoles 4 de noviembre, la película conserva su lugar pero con menos funciones. Ahora tiene una media de una o dos funciones diarias en cadenas como Cinemark, Showcase, Cinépolis y Multiplex. El máximo son tres funciones diarias en el complejo Unicenter, en Martínez.

Todo esto pasó en un contexto donde la concurrencia general fue bajísima, una de las tres peores semanas de todo 2026, con un total de 298.207 tickets vendidos en todo el país entre el 22 y el 28 de octubre.

Seamos sinceros: quedar quinta cuando nadie va al cine no es exactamente un triunfo. ¿Ustedes irían a verla solo por Wanda o la trama les cierra?