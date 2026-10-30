Emilia Mernes arrancó los 30 con un nuevo tema y un look oscuro

Espectáculos

Emilia Mernes celebró sus 30 años el 29 de octubre con el estreno de “Bodypainting”, que es el primer sencillo que adelanta su próximo disco. La artista eligió la fecha de su aniversario para marcar un quiebre en su carrera y empezar una etapa profesional y personal, cerrando así el ciclo de su álbum .mp3 de 2023.

Este lanzamiento propone una evolución hacia una faceta más madura y viene acompañado por una identidad visual renovada. El estreno marca el regreso de la cantante después de la vorágine de shows y promociones que tuvo con su disco anterior. Mernes contó que necesitaba frenar antes de meterse en este nuevo proceso creativo.

Según explicó la cantante, esta etapa coincide con su "era treintañera", que se caracteriza por una madurez en las letras y reflexiones personales que antes no se planteaba. Aunque todavía no reveló el nombre del álbum ni la fecha de publicación, “Bodypainting” es el primer contacto del público con el material. Para el lanzamiento, decidió no tirar adelantos de audio previos y centrar la atención en la portada oficial y la narrativa estética de las canciones.

El nuevo look de la era treintañera

La transformación de la cantante incluye un giro drástico en su imagen, donde mandan los tonos oscuros y púrpuras. En las fotos promocionales, Mernes usa un conjunto negro de inspiración lencera con un corpiño armado decorado con discos negros y detalles metálicos plateados, tiras con brillos y una bombacha de tiro bajo con lentejuelas y flecos.

El outfit se completa con mangas violetas con plumas, un cinto de cuero negro estilo arnés en el cuello, guantes largos translúcidos y medias con portaligas. El maquillaje sigue la misma línea con sombras lilas con glitter, delineado, máscara de pestañas, rubor rosa frío y gloss violeta en los labios.

En esta versión, se aleja parcialmente de los cristales debajo de los ojos que eran su marca registrada. La manicura coordinó con tonos violáceos metalizados y llevó el cabello suelto, lacio y con raya al medio.

La moda como herramienta

El vestuario es un recurso narrativo central para la artista. Desde que estaba en el grupo uruguayo Rombai hasta su debut solista en 2019 con Recalienta, Mernes usó la moda para acompañar sus búsquedas musicales. Tras consolidar su impacto con éxitos como Cuatro Veinte, Como si no importara y La Original, ahora combina referencias pop de los años 2000 con materiales contemporáneos, corsetería y diseños teatrales.

Festejos y contrastes

Al llegar a esta nueva década, Mernes está concentrada en su producción artística y no confirmó festejos públicos ni reuniones masivas. Esto contrasta con sus cumpleaños anteriores: en 2024, cuando cumplió 28 años, hizo un evento al aire libre con Duki, Nicki Nicole, Lit Killah, Rusherking y el productor Big One. En 2025, para sus 29 años, prefirió una reunión íntima con mesa dulce y ropa negra, anticipando la estética sobria que ahora define el comienzo de su nueva era.

La cantante, que es compositora, bailarina, modelo y actriz, decidió que los 30 llegaran con música y un cambio de piel.