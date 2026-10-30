Manu Ginóbili abrió el corazón con Pergolini: anécdotas del anillo perdido y la gloria de Atenas 2004

Espectáculos

Emanuel Ginóbili visitó el programa 'Otro día perdido', conducido por Mario Pergolini y Agustín Aristarán, donde vivió una recepción súper cálida con un público que se puso de pie para aplaudirlo. En una charla descontracturada que se emitió por Canal 13 de Buenos Aires, el deportista recordó los momentos más fuertes de su carrera y compartió situaciones personales que lo bajaron del pedestal de superhéroe.

Manu Ginóbili es un exbasquetbolista argentino que brilló dieciséis años en San Antonio Spurs y es uno de los pocos jugadores con títulos de la NBA, Euroliga y Juegos Olímpicos.

El drama del anillo y los repuestos de goma

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista surgió cuando hablaron sobre el anillo de casamiento que lucía. Ginóbili confesó que en algún momento se lo perdió y tuvo que darle una explicación a su mujer, Marianela. Aunque admitió que su historia era "incomprobable", contó que ella terminó creyéndole.

El motivo de la pérdida fue práctico: el exjugador explicó que no podía jugar con el anillo puesto porque "no se juega con anillo los dedos". Para intentar cuidarlo, lo había guardado dentro de la zapatilla de juego, pero aun así terminó desapareciendo. Para evitar que el drama se repita, ahora optó por una solución mucho más sencilla: compra packs de diez anillos de goma, ya que se le pierden con frecuencia y así puede reponerlos rápido sin complicaciones.

La nostalgia del oro en Atenas 2004

La charla también tuvo un lado más emotivo cuando revivió la gesta de Atenas 2004, donde la Selección Argentina ganó la medalla de oro junto a Pepe Sánchez y Ale Montecchia. Al ver los videos de la consagración, Manu reflexionó sobre cómo el paso del tiempo afecta los recuerdos, señalando que las emociones se van yendo y que la memoria real termina siendo reemplazada por las imágenes.

Para él, el equipo de 2004 fue "único e irrepetible" y reconoció que ese fue el momento de mayor dicha en toda su trayectoria deportiva. Sin embargo, hizo una distinción interesante sobre el valor de los logros según el momento de la vida. Contó que ganar el oro olímpico y salir campeón en su primera temporada de la NBA le pasó "un poco rápido", y que eso hizo que no lo valorara tanto como su último campeonato en la NBA, donde tuvo que remar mucho más y enfrentar diversas frustraciones.

Salud mental y la decisión del retiro

Ginóbili aprovechó el espacio para analizar cómo cambió la mentalidad en el deporte profesional. Según su visión, antes los deportistas tenían que ser históricamente un superhéroe sin sentimientos, agradecido de poder jugar y que se bancara todo. Contrastó esto con la actualidad, donde se habla mucho más sobre las vulnerabilidades y la importancia de la salud mental.

Sobre su retiro, explicó que fue un proceso muy planificado. Mientras que algunos jugadores deben dejar el básquet a los 31 o 32 años por lesiones, él pudo llegar a los cuarenta y uno. Aseguró que lo analizó con tiempo y que ya lo venían preparando, al punto que en su última temporada sentía que lo miraban como si fuera la despedida.

El exjugador confesó que llegó un punto en que el esfuerzo físico y mental necesario para competir contra "pibitos de 22" ya no justificaba lo que sentía que se estaba perdiendo en su vida personal. Sus prioridades cambiaron y quiso enfocarse en disfrutar de sus hijos y pasar los veranos en Monte Hermoso.