Sabrina Rojas y la anécdota delirante de cuando Flor Vigna durmió en su cama

Espectáculos

Sabrina Rojas soltó una bomba sobre la época en que Luciano Castro, el actor y padre de sus hijos, estaba en pareja con Flor Vigna. Lejos de los dramas típicos de las ex, la conductora reveló que al principio la relación con la cantante fluyó súper bien y hasta merendaban todos juntos en casa.

El nivel de confianza era tan alto que llegaron a compartir momentos familiares fuertes, como pasar una Navidad juntos. Sabrina contó que pasó una Navidad en la casa donde iba con su exmarido y que se quedó a dormir ahí, aunque después dejó de ir cuando él empezó a asistir con su novia.

Pero lo más loco de todo fue la logística que manejaban para que los chicos no tengan que andar mudándose de casa. Durante cuatro años, aplicaron un sistema de turnos: el que se quedaba con los niños permanecía en la vivienda y el otro se iba.

Sabrina contó que ella iba con su exnovio, el Tucu López, que también se quedaba a dormir. Según contó, Luciano Castro iba con Flor Vigna y se quedaban a dormir en su casa de toda la vida y en su cama. En esas ocasiones, Flor y Luciano dormían en un cuarto y Sabrina en el otro con sus hijos.

Sobre esta situación, la conductora fue tajante y dijo que no sentía celos porque ya no le gustaba más su exmarido. De hecho, recordó entre risas que la señora que limpiaba la casa quedaba totalmente confundida con la ropa interior que encontraba, preguntando de quién era aquel corpiño tan moderno y espectacular.

Si bien admitió que después pasaron algunas cosas que enfriaron la relación y que tuvieron que tener una charla larga para limar asperezas, Sabrina aseguró que ahora está todo bien y que Flor fue la madastra de sus hijos por un tiempo.