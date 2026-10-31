AbuGrace en acción: Graciela Alfano se fue de viaje familiar a las Cataratas del Iguazú

Espectáculos

Graciela Alfano se mandó un viaje familiar a las Cataratas del Iguazú para festejar un doble cumpleaños: el de su hijo Nicolás y el de su nieta Catalina. La actriz subió un video donde mostró todo el recorrido, desde que llegaron al hotel hasta las caminatas por el Parque Nacional Iguazú, poniendo a toda su familia como protagonistas de las imágenes.

Para presentar el video, Alfano se presentó con un apodo que derrite de ternura: "AbuGrace". En su publicación escribió que quería compartir una experiencia extraordinaria con su familia en ese rol de abuela presente en cada momento del festejo.

Graciela Alfano es una actriz y modelo argentina que fue un sex symbol total en las comedias entre fines de los setenta y principios de los ochenta, y que también pasó por el jurado de Bailando por un sueño.

Festejos y mimos en el hotel

El video arranca con la familia reunida en el lobby del hotel, posando todos juntos antes de salir a explorar. También se ve una vista desde el balcón que muestra una pileta rodeada de jardines y palmeras, dejando claro que el predio donde se quedaron era enorme.

El momento del cumple de Catalina tuvo su propia escena con una torta de chocolate que tenía su nombre, acompañada de globos blancos, rosas y dorados. Ahí se agruparon varios miembros de la familia para celebrar también el cumpleaños de Nicolás. Hubo momentos muy espontáneos, como una de las nenas probando la cobertura de la torta con el dedo en un primer plano, o un hombre de la familia jugando con una de las nenas que caminaba descalza con un caballito de juguete rosa por el hotel.

Aventura bajo la lluvia en el Parque Nacional

La mayor parte del video se centra en el recorrido por el parque. La familia terminó caminando bajo la lluvia con ponchos impermeables transparentes y grises por senderos llenos de árboles hasta llegar a los saltos de agua.

Alfano no dejó pasar la oportunidad de hacer sus propias sesiones de fotos frente a las cataratas. Apareció en distintas tomas: una con el collar tipo gargantilla y los anteojos de sol apoyados en la cabeza, otra con gorra y de espaldas en una pasarela, y una más con la campera atada a la cintura caminando relajada por el sendero.

El grupo también compartió fotos sonriendo frente al paisaje y asomados a la baranda de una pasarela metálica para mirar el curso del agua marrón que pasaba por debajo. En las imágenes finales, la actriz posó junto a las mujeres y niñas de la familia, y también se la ve sentada con tres de las nenas frente a una escultura del parque, donde una de ellas tenía un peluche rosa.

Para cerrar, Alfano destacó que pudieron disfrutar del magnífico espectáculo de las cataratas, a las que definió como poderosísimas y una de las maravillas modernas del mundo. Terminó el posteo mandando bendiciones y cariño a sus seguidores.

La verdad que ver a Graciela en modo AbuGrace es el plot twist que no sabíamos que necesitábamos.