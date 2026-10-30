La regla de oro: la prohibición que Julieta Prandi le puso a Emanuel Ortega

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Parece que en el matrimonio de Julieta Prandi y el cantante Emanuel Ortega había una regla muy clara, aunque para algunos resulte un poco extrema. Según reveló Yanina Latorre, la modelo le había puesto una condición terminante al músico: tenía prohibido grabar con chicas y, si lo hacía, tenía que avisarle.

Según el relato, el episodio que habría desencadenado el enojo ocurrió cuando la modelo vio una historia de Instagram. El detonante del conflicto fue una historia de Instagram que publicó Josefina Lynch desde el estudio de grabación donde estaba Ortega. Cuando Prandi vio la publicación, no se guardó nada y le escribió al cantante para decirle que era un mentiroso, que no lo quería ver más y que no volviera a la casa.

Además, según Latorre, lo bloqueó "de todos lados". Este episodio terminó de profundizar el conflicto en la separación, sumándose a las versiones sobre el vínculo entre Ortega y Lynch luego de que trascendieran supuestos chats entre los dos.

Seamos sinceros: poner reglas sobre con quién puede trabajar el otro en el estudio es caminar por la cornisa. Uno entiende que quiera evitar sorpresas, pero que el detonante sea una historia de Instagram es el guion perfecto de un drama moderno. ¿Es una medida de cuidado o se fue un poco al pasto con la prohibición?