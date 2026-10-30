Se termina una era: Rodrigo Lussich se queda solo al frente de Intrusos

Espectáculos

Se acabó el dúo dinámico. Tras dos décadas conduciendo juntos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares ponenle fin a su sociedad televisiva. La noticia saltó el jueves 29 de octubre, cuando la periodista Laura Ubfal reveló que América decidió que Lussich se quede solo al frente del ciclo de chimentos del mediodía.

En ese contexto, las producciones de Mandarina fueron vendidas en un 100 por ciento al Grupo Octubre. En este nuevo escenario, la oferta para Adrián Pallares sería tener su propio ciclo en 2027, ocupando el lugar de El Diario de Mariana.

Paula Varela, desde PuroShow, dijo que lo que se sabe es lo que ya venían diciendo ellos y que no sorprende tanto, porque se venía hablando mucho, incluso en los cortes. Según Varela, el equipo está muy bien y funciona como personas más allá de lo profesional, y supuso que los conductores ya habían expresado su deseo de volver a hacer cosas por separado.

Varela señaló que, si bien la dupla arrancó por una cuestión circunstancial y funcionó muy bien porque la gente los quería ver juntos, ahora sienten que cada uno debe seguir su propio camino.

Para cerrar, Varela opinó que sienten que van a ir a lo seguro porque el producto funciona, y concluyó sin certezas: "Es un 50 y un 50, la decisión final la tiene el canal".