Tini y De Paul: se filtró la temática del casamiento y es puro cine

Espectáculos

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están cerrando los últimos detalles para su boda, que se celebra el 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz. Ya se había filtrado que la invitación tiene una flor de loto como protagonista, pero ahora sabemos que la fiesta va a ser una verdadera producción.

La cantante, que es quien lleva las riendas de la organización, armó una propuesta basada en tres películas. Según Yanina Latorre, la ambientación tiene referencias cinematográficas que significan mucho para la pareja y que reflejan la personalidad de Tini. De hecho, la entrada va a estar inspirada en una heroína de cine con la que la artista se identifica por su estilo de vida. La idea es que los invitados sientan que están en Disney, con una impronta muy Tini.

Con este concepto, la cantante busca trasladar al casamiento la misma energía artística que usa en sus shows, como pasó con Futttura. Básicamente, Tini escribió la boda como si fuera un espectáculo y ella se encarga de absolutamente todo.

El ruido en la familia

Mientras avanzan los preparativos, también continúan las especulaciones sobre quiénes acompañarán a Tini. Hay interrogantes sobre la posible asistencia de los padres de Tini y de su hermano, Francisco.

Se comenta que los familiares de la cantante tendrían planeado viajar en esas mismas fechas, una decisión que estaría ligada al conflicto que atraviesan actualmente. Incluso llegó a sonar la posibilidad de que Tini entrara a la ceremonia del brazo de su abuela, pero esa opción no se habría concretado por el escándalo que rodea a su entorno familiar.

Entre el despliegue visual que promete el evento y las ausencias que podrían marcar el día, la boda de la cantante y el futbolista mantiene la atención sobre el gran día.