La Bersuit y la cruda realidad de ser una "empresa recuperada" sin el Pelado Cordera

Espectáculos

La Bersuit Vergarabat es un caso único y probablemente irrepetible en el rock nacional. Tocaron en River y, en un momento, bajaron a su propio cantante original para poner en su lugar a Andrés Calamaro. En ese momento, Calamaro estaba completamente alejado de la música, pero la banda decidió hacer arreglos y versiones de sus temas porque conocían el repertorio de punta a punta. Todo este delirio quedó grabado en el álbum El regreso de 2005, que marcó el retorno de Andrés tras seis años de silencio y, casi sin querer, fue el principio del fin de la Bersuit tal como la conocíamos.

Juan Subirá y Carlitos Martín reconocieron que fueron al psicólogo por todo lo ocurrido. Recurrieron a la terapia grupal para sanar la relación entre ellos y lograr una cohesión interna que les permitiera refundar el grupo sin Gustavo Cordera en 2011. Según Subirá, el bajista Pepe Céspedes era quien más insistía en ir al psicólogo, aunque él no le prestó la atención necesaria al principio, lamentando que quizá algunas cuestiones se habrían evitado si lo hacían antes.

El autoboicot y las internas

El conflicto no era solo interpersonal, sino también creativo. Carlitos Martín confesó que el autoboicot estuvo muy presente, especialmente en el último disco que grabaron con Cordera, titulado La preguntita. Según Martín, arruinaban las canciones que funcionaban y, por el contrario, intentaban imponer aquellas que sabían que no servían. El resultado fue un disco que él considera flojo, ya que tenían material mucho mejor que terminó quedando afuera debido a las internas entre las ocho personas que integraban la banda en ese momento. Actualmente, el grupo se mantiene con cinco integrantes.

La historia detrás de "Hijos del culo"

Para celebrar los 25 años del lanzamiento de uno de sus álbumes más emblemáticos, Hijos del culo, la banda lanza un nuevo disco grabado en vivo. El título del álbum original tiene una historia bastante salvaje. Juan Subirá contó que alquilaban una quinta en Francisco Álvarez y un día encontró el jardín lleno de amigos y gente que pasaba por ahí, todos desmayados después de la noche anterior. En medio de ese panorama de posguerra y mientras estaba en pleno desenfreno, Subirá revoleó una sandía por el aire y, cuando la fruta reventó, empezó a gritar para que se levantaran los 'hijos del culo'.

Aunque el disco es un clásico, no todos estuvieron de acuerdo con el nombre. Carlitos Martín admitió que no le terminó de gustar el título, principalmente porque era muy difícil de mencionar en las radios, y prefirió nombres como Libertinaje. Para festejar este aniversario, el nuevo material en vivo cuenta con invitados como Luck Ra, Lali, Nahuel Pennisi, Francisco Charcho, Willy Bronca, Lisandro Aristimuño, Los Pérez García y Cucuza Castiello.

¿Hay lugar para el regreso de Cordera?

La relación con Gustavo Cordera es un terreno complejo. El cantante empezó a ensayar menos con la banda cuando se mudó a Uruguay y finalmente se fue del todo en 2009. Aunque la entidad de la banda se había desarmado, Subirá y Martín coincidieron en que el indicio para seguir adelante fue darse cuenta de que la Bersuit sonaba bien estuviera o no Gustavo.

Sobre una posible vuelta, Juan Subirá sostiene que las posibilidades siempre existen y que ha hablado muchas veces con él. Respecto a invitaciones a shows mencionadas en los medios, Subirá aclaró que no fueron invitaciones reales, ya que una invitación genuina se hace hablando con él y no a través de la prensa. Reconoce que Cordera no tuvo una despedida formal de las canciones de la banda y entiende que el cantante quiera eso.

Carlitos Martín señaló que lo grave fue que uno se crea que vale más que los otros. Si bien reconoce que Gustavo componía mucho y tenía una impronta fuerte, afirma que el proyecto ahora tiene sentido pese a su ausencia. Desde que decidieron que la Bersuit fuera una "empresa recuperada", se cargaron la banda al hombro hace 15 años. Sobre la cancelación de Cordera, Subirá reflexionó que fue una situación fea para todos y que, en última instancia, el cantante también perdió al perder a su banda.