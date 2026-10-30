Fuego total: La Joaqui y Tiago PZK lanzaron un video que dejó a todos mudos

Espectáculos

La Joaqui y Tiago PZK no se guardan nada y lo dejaron clarísimo en el videoclip de su nueva canción, “Obsesión”. El tema es básicamente un relato de lo que pasa entre ellos cuando están a solas y no tiene vueltas: “Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”, canta ella, mientras que él tira que conoce “dos versiones, la nueva y la anterior”.

El video es pura pasión y tiene varias tomas que estuvieron al borde de la censura. Los fans quedaron impactados con las imágenes, aunque la mayoría los bancó y los felicitó por mostrarse así de auténticos.

Como siempre pasa en estas cosas, el romance no llegó sin ruido. En redes empezaron a llover indirectas para Luck Ra, el ex de La Joaqui. Resulta que el músico cordobés ya había contado en una nota con Coscu que Tiago era amigo suyo y que le mandaba mensajes para decirle que no se preocupara por lo que la gente decía.

El pasado que no cierra

La Joaqui ya había hablado de su ruptura a fines de septiembre. En ese momento contó que, aunque se sintió desilusionada con Luck Ra, decidió animarse a vivir esta historia con Tiago PZK porque quiere seguir dándose la oportunidad de construir una familia.

Además, se viralizó un TikTok donde la cantante explicó que desenamorarse no fue algo de un día para el otro, sino que fueron dos meses, cinco mentiras y cuatro faltas de respeto públicas. Según ella, decir que fue de un día para el otro le queda más cómodo a la narrativa.