Gimena Accardi ya entró en modo verano con un desfile de microbikinis y la complicidad de Seven Kayne

Espectáculos

Gimena Accardi no esperó más para empezar la temporada y se mostró en redes sociales con las microbikinis que llevará este verano. En un video donde comentó que quería estrenar sus bikinis, la actriz hizo un desfile frente a cámara con modelos bicolor, estampados y otros clásicos que marcan tendencia.

El primer look consistió en un diseño marrón con corpiño de tazas pequeñas y breteles finos, combinado con una bombacha colaless de tiro bajo y tiras laterales. Ambas piezas tenían un diseño geométrico en blanco y Gime le sumó un chaleco tejido de mangas largas negro para darle un toque más canchero.

Para el segundo cambio, eligió una microbikini bicolor de gamuza en tono durazno. El corpiño triangular tenía breteles finos en verde agua, color que combinaba con la bombacha cavada y colaless.

El tercer modelo fue un clásico atemporal en color marrón, también con corpiño de tazas pequeñas y breteles finos. Este diseño se destacó por un adorno central dorado a la altura del busto y tiras laterales en la bombacha con detalles dorados, logrando un efecto más sofisticado.

La parte más divertida del video llegó al final, cuando Seven Kayne, el cantante de trap y actual pareja de la actriz, apareció bailando detrás de ella sin remera y con un jogging verde.

Paseo por Europa

Este clima veraniego llega después de que la actriz viajara a Europa junto a su novio hace algunas semanas. Durante su estadía en España, Gime compartió looks con encaje y estampados polka dots, mientras que el cantante mantuvo su estilo streetwear.

Para una salida nocturna por la ciudad, la actriz eligió un top corto de encaje color café de breteles finos y una falda corta marrón de tiro alto con estampado de lunares en negro y vuelo en el ruedo. Completó el conjunto con una visera a tono y pulseras finas.

Para cerrar el look, lució el pelo suelto con ondas naturales, piel luminosa y labios al natural, caminando de la mano de Seven Kayne.

Sinceramente, el look del chaleco tejido con la microbikini es un riesgo que solo alguien con la actitud de Gime puede salvar. ¿Ustedes se animarían a mezclar el tejido con la playa o es demasiado?