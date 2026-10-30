Se picó en PH: el fuerte cruce entre Santiago Maratea y La China Ansa que frenó la grabación

Espectáculos

La grabación de PH: Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, vivió un momento de máxima tensión cuando Santiago Maratea y Josefina “La China” Ansa protagonizaron un fuerte cruce. La discusión ocurrió durante una de las consignas del programa y fue tan intensa que obligó a detener momentáneamente el rodaje.

El conflicto surgió mientras se desarrollaba la dinámica del ciclo, donde la periodista comenzó a hacerle una serie de preguntas a Maratea sobre las colectas que él encabezó, mencionando específicamente la campaña realizada en 2023 para Independiente.

El origen del conflicto y la versión de Maratea

El enfrentamiento escaló cuando Maratea empezó a sentirse incómodo con el rumbo de la charla. El influencer interpretó que las preguntas de Ansa apuntaban directamente a los cuestionamientos públicos que él recibió anteriormente por el manejo de los fondos de sus colectas. En una entrevista en El diario de Mariana, por América TV, Maratea reconstruyó el momento y explicó que el intercambio empezó con una pregunta de Ansa sobre qué se reprocharía él mismo si hubiera sido una persona que aportó dinero a alguna de sus campañas.

Según el relato de Maratea, aunque respondió a la pregunta inicial, sintió que las repreguntas de la periodista tenían una intención oculta. El influencer describió la situación como parte del formato de un famoso careo y señaló que, mientras él no llegó a preguntar nada, la China comenzó el interrogatorio. Relató que respondió a una primera pregunta, luego a una segunda y a una tercera, hasta que llegó a la conclusión de que lo estaban queriendo llevar a un lugar específico. Además de la campaña del club de Avellaneda, Maratea aclaró que las consultas incluyeron referencias a una colecta para un refugio de animales, sosteniendo que, aunque la periodista no lo acusó directamente, habló de temas por los cuales él es acusado.

La defensa de La China Ansa

Por su parte, Josefina Ansa rechazó cualquier intención de haber querido atacar al influencer. En declaraciones a Sálvese quien pueda, también por América TV, explicó que su intervención formaba parte de la dinámica propuesta por el programa y que su objetivo era simplemente que Maratea reflexionara sobre sus propias acciones. La periodista aclaró que le propuso un cambio de roles en el que él debía decirse algo a sí mismo, asegurando que no realizó acusaciones ni investigó el caso desde un punto de vista periodístico, sino que fue directamente a la fuente para obtener esa reflexión.

Ansa agregó que, cuando el influencer le pidió ejemplos, ella mencionó la colecta para el refugio de animales. Según la visión de la periodista, tocar ese tema fue lo que descolocó a Maratea o hizo que reaccionara así porque no quería hablar de ello. Nuevamente, insistió en que no hubo ninguna acusación de su parte durante el encuentro.

El caos en el estudio y la intervención de Kusnetzoff

Ante la creciente tensión, Andy Kusnetzoff tuvo que intervenir para intentar calmar los ánimos y recuperar el clima de la grabación. El conductor reconoció posteriormente que el episodio lo sorprendió y que notó cómo el tono de la discusión fue subiendo. Describió que Maratea se puso más a la defensiva y que el ambiente se enrareció, definiendo aquella jornada como el programa más extraño que hizo de PH.

Kusnetzoff también descartó que la pelea hubiera sido un montaje de la producción para generar repercusión. Para confirmarlo, consultó con los responsables del programa si Ansa había recibido instrucciones específicas sobre las preguntas que debía hacerle al influencer, descartando que fuera algo preparado.

Maratea admitió que perdió la calma y reconoció que, cuando se enoja, tiende a hablar rápido y fuerte. El influencer confesó que, en el pico de la discusión, llegó a pensar en abandonar el estudio para irse a correr y así poder despejarse.

A pesar de que el momento fue muy incómodo, la grabación pudo continuar y ambos protagonistas lograron recomponer el vínculo. Maratea aseguró que no pidió que eliminaran el episodio de la edición final y contó que, después de todo el ruido, se tomó una fotografía con la periodista. Para cerrar la polémica, afirmó que La China es divina y que no pasó nada. Ahora queda esperar la emisión televisiva para ver exactamente cómo quedó registrado el cruce y la intervención del conductor.