Nicole Neumann vs. la escuela: el debate por los exámenes orales que generó una fuerte polémica

Espectáculos

Se armó un quilombo bárbaro en el streaming de Nicole Neumann. La modelo y conductora puso sobre la mesa un tema que nos toca a todos: ¿está bien que un profesor te baje la nota en un examen oral si sos tímido pero sabés todo el contenido? Neumann contó que fue a una reunión en la escuela de su hija para reclamar que la calificación se viera afectada cuando la nena tiene resultados excelentes en las instancias escritas. Para la conductora, evaluar la capacidad de hablar frente a todos es, básicamente, puntuar la timidez o las ganas de exponerse.

Para darle más peso a su postura, Niki relató que llevó a su hija a consultar con una psicopedagoga. Según su versión, la profesional descartó cualquier dificultad que requiriera un tratamiento médico o psicológico. La conclusión fue simple: a la nena no le gusta ser el centro de atención ni el foco de las miradas y listo. Por eso, Neumann sostiene que si hay un acto escolar, no hay que obligarla a actuar, sino dejar que se encargue de organizar las escenas, indicar quién entra o ayudar a los que están en el escenario, que es lo que ella disfruta.

Pero acá entra Vipi Postay, que es directora, especialista en gestión educativa e influencer, y respondió en un video difundido en redes sociales. Fue directa: afirmó que el problema es la mamá. Para la docente, llamar situación de presión a un examen oral es una exageración y hasta ironizó preguntando si se trataba de un interrogatorio de la CIA. Postay defendió a muerte la tarea de los profes al evaluar las capacidades comunicativas, asegurando que los docentes deben chequear que los alumnos también se expresen bien oralmente.

La especialista explicó que la solución no es evitar la exposición pública, porque eso sería como encerrar al chico en un placard. Según Postay, la función de la escuela es justamente ayudar a los estudiantes a desarrollar herramientas para hablar frente a otros. El método para lograr esto no es brusco, sino que consiste en traccionar el proceso "despacito" para que el alumno logre pararse bien frente al público. Esta capacidad, según la docente, es fundamental para el liderazgo, la comunicación asertiva y la expresión oral, habilidades que hoy se exigen en todos lados pero que algunos padres quieren evitar en el aula.

En el streaming, Nicole Neumann siguió insistiendo, acompañada por su hermana Geraldine Neumann y Juan Otero. La conductora sostuvo que las exigencias escolares deberían contemplar que no todo el mundo está preparado para lo mismo. Su punto es que el problema no es que enseñen herramientas de expresión, sino que la dificultad para exponerse reduzca la nota de alguien que ya demostró dominio del tema en un examen escrito. Básicamente, pregunta por qué bajar la calificación si el contenido está aprobado en el papel.

Postay no aceptó ese argumento y rechazó la idea de que el examen oral sea una evaluación de la timidez. Con ironía, le dijo a Neumann que se riera, igual que todos los que quisieran. Para la educadora, es peligroso que personas sin formación pedagógica, a quienes calificó de "sarta de opinólogos sin ningún sustento", influyan en la mirada de los padres sobre las estrategias escolares. Advirtió que se está construyendo una visión de la educación que va en contra de lo que los chicos realmente necesitan para su futuro.

La especialista cerró su descargo con una crítica fuerte a la era actual, donde se pide que la escuela enseñe oratoria y liderazgo, pero cuando el docente pone a un alumno a hablar frente a sus compañeros, aparece el coro de opinólogos mediáticos hablando de trauma infantil o presión desmedida. Según Postay, hoy ser docente es como caminar por un campo minado, donde el exceso de cuidado puede terminar en denuncias absurdas por cosas que nunca pasaron. Para ella, aprender a ordenar las ideas bajo tensión y tolerar la mirada ajena no es maltrato, sino una habilidad que se entrena con paciencia y oficio pedagógico. Concluyó diciendo que si se clausura la instancia oral por la primera incomodidad, se deja al estudiante completamente desarmado para la vida adulta y que no hay que comprar recetas televisivas que confunden el esfuerzo evaluativo con una agresión.