Wanda Nara compartió el orgullo por su hijo Valentino en medio de un caos familiar

Espectáculos

Wanda Nara vivió un fin de semana movilizado por una nueva disputa familiar y una situación judicial relacionada con Mauro Icardi. En medio de este clima, la conductora decidió compartir la alegría que le produjo el desempeño deportivo de su hijo mayor, Valentino López.

A través de sus historias de Instagram, Wanda publicó una foto de Valentino durante un partido de fútbol, donde se lo ve disputando la pelota con la camiseta de River Plate. La postal fue acompañada por un corazón rojo y la palabra “Orgullo”.

El partido en Mendoza

La imagen fue capturada durante una participación del adolescente en las divisiones juveniles del club millonario, en un equipo que visitó a Gimnasia de Mendoza por los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la escena, Valentino aparece concentrado mientras avanzaba ante la marca de un rival.

Tras el encuentro, el propio joven compartió imágenes en su cuenta personal con el título “+3 Mendoza”, haciendo referencia al resultado obtenido por su equipo como visitante. La publicación recibió el comentario “te amo” de su madre, además de mensajes de amigos y compañeros. Entre ellos se destacó el de Bastián Demichelis, hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, quien le escribió “vamos, hermano”.

Tensión en Nordelta

Este gesto de apoyo llegó en un momento sensible para el entorno de la mediática. El viernes 6 de noviembre, Wanda y su familia atravesaron una situación tensa en una vivienda del barrio privado La Isla, en Nordelta, donde reside Icardi.

Según la denuncia realizada por Nara, su expareja habría reprendido y encerrado en una habitación a Francesca, de 11 años. Avanza una denuncia contra el futbolista por presuntas lesiones leves hacia la niña. En este contexto de acusaciones y preocupación, el desempeño de Valentino funcionó como una pausa y un motivo de celebración para Wanda, quien no hizo referencia directa al conflicto judicial en sus posteos.

El camino de Valentino

Wanda sigue de cerca la carrera de su hijo, especialmente después de que el adolescente tuviera que interrumpir su camino deportivo en septiembre de 2025 por una cirugía de rodilla. Tras recuperarse, volvió a las canchas a comienzos de este año.

La conductora ha estado presente en diversos partidos. Uno de esos encuentros ocurrió en septiembre, cuando coincidió con Evangelina Anderson en el predio de River Plate, en Ezeiza. Ambas pasaron una tarde de sábado en la tribuna alentando a Valentino y a Bastián, quienes se enfrentaron en un partido de las divisiones juveniles.

En aquella oportunidad, Anderson compartió una foto del reencuentro donde se las veía sentadas bajo una tribuna techada. Evangelina llevaba un buzo gris claro, pantalón bordó y un mate rosa, mientras que Wanda usaba un pantalón gris y una campera negra Moncler. Anderson acompañó la imagen con la frase “Haciéndole el aguante a los chicos” y luego agregó “Las primas” con emojis de risa y un corazón.