Lali volvió a los escenarios como invitada al show de BB Asul

Espectáculos

Lali Espósito sorprendió a todo el público durante el recital de BB Asul en el Niceto Club. La cantante apareció como invitada especial para interpretar juntas “Miss Universo”, el tema que le da nombre al nuevo álbum de la artista. Esta presentación fue el regreso de Lali a los escenarios después de su casamiento y permitió que se escuchara por primera vez en vivo la colaboración que une los universos musicales de ambas.

Lali se sumó al espectáculo cuando el show ya estaba avanzado. La expectativa creció entre los asistentes cuando desde el escenario anunciaron que era hora de coronar a la Miss Universo de la velada, momento en el que la artista apareció y desató la ovación de la gente.

Un look con mensaje irónico

Lali entró en escena con una tiara en el pelo y una remera blanca que decía “I Hate BB Asul”. La puesta en escena incluyó una imitación del saludo típico de las reinas de belleza desde una carroza antes de ubicarse junto a BB Asul para cantar. El resto del outfit consistió en una musculosa corta, shorts negros, medias oscuras y botas altas con plataforma.

El detalle que más llamó la atención fue, obviamente, el mensaje de la remera, que contrastaba con el gesto de acompañar a la cantante en una de las canciones centrales de su proyecto. Por su parte, BB Asul eligió un vestido negro, medias de red y una banda cruzada sobre el torso. Ambas artistas lucieron pequeñas coronas y compartieron la presentación incluso sentadas en el borde del escenario y abrazadas frente a las primeras filas.

Estética rockera y referencias

La puesta estuvo marcada por referencias a los concursos de belleza, pero con una mirada irónica y una estética rockera. El escenario tenía telas blancas y negras, luces violáceas y una escenografía diseñada específicamente para el concepto del disco. Los espectadores grabaron el encuentro con sus celulares y compartieron las imágenes rápidamente en las redes sociales.

El álbum “Miss Universo” combina influencias de pop, rock, nu metal y grunge. A través de sus canciones, BB Asul propone una identidad que se aleja de los modelos tradicionales y trata temas como la incomodidad, la diferencia y la necesidad de encontrar un lugar propio. El concepto del disco funciona como una reivindicación de quienes no encajan en los parámetros establecidos, mezclando rebeldía, humor y referencias a certámenes de belleza para resaltar lo que habitualmente queda al margen.

Un vínculo creativo previo

La presencia de Lali significó un respaldo especial para BB Asul durante la presentación de su nuevo material. Sin embargo, el vínculo profesional entre ellas no empezó con este lanzamiento. BB Asul ya había participado en composiciones de la carrera de Lali y figura entre las colaboradoras de “Fanático”, uno de los temas de la cantante.

Lali Espósito es una cantante, actriz, compositora y empresaria argentina. Empezó su carrera artística protagonizando la novela infantil Rincón de Luz en 2003 y luego protagonizó la versión argentina de Chiquititas en 2006. También interpretó a Marianella en Casi Ángeles y formó parte del grupo pop Teen Angels.

Sinceramente, ponerte una remera que dice que odiás a alguien mientras lo abrazás en el escenario es el nivel de ironía que necesitamos en nuestras vidas.