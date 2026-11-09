Nazarena Di Serio explotó contra Rodrigo Lussich por un comentario sobre su vida privada

Espectáculos

Nazarena Di Serio no se guardó nada y lanzó un descargo feroz en sus redes sociales contra Rodrigo Lussich. El motivo fue que el conductor de Intrusos afirmó que la periodista había perdido un embarazo, una información que surgió mientras Di Serio mantenía un enfrentamiento con María Fernanda Callejón, donde la maternidad terminó siendo el centro de la discusión.

La periodista quedó indignada porque nadie le consultó si esa información era verdadera antes de difundirla. Dijo que está "re caliente" y que le parece inadmisible que se cuenten cosas tan delicadas, tristes y dolorosas sin el consentimiento de la persona afectada.

Nazarena aclaró que, por suerte, eso no le pasó. Criticó la liviandad con la que se trató el tema y cuestionó cómo se puede naturalizar hablar de algo así en la actualidad. Además, recordó que en el programa de Lussich también se habló de supuestos romances que a ella nunca le interesó contar, ya que elige mantener su vida privada lejos de los focos.

Di Serio alertó a quienes consumen este tipo de programas sobre la procedencia de los discursos. Aseguró que la verdad para ellos es subjetiva y fue tajante al referirse al conductor: dijo que lo afirma alguien que la odia.

Finalmente, reclamó que nadie sea expuesto sin su aval y cerró su descargo citando a Moria Casán, la conductora de su programa: "¿Qué vamos a esperar de un burro más que una patada?".