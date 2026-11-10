Sofía Gonet se transformó en un lienzo humano para el Día del Orgullo

Espectáculos

Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, decidió festejar la 35.ª Marcha del Orgullo LGBT+ de Buenos Aires con una propuesta artística bastante extrema. En lugar de ir por el camino fácil de un catsuit o lencería, se convirtió en un lienzo vivo cubriendo todo su cuerpo con pintura en los colores de la bandera del arcoíris.

Para lograr este look, la influencer tuvo que aguantar horas de un trabajo minucioso. La inspiración fue una mezcla potente: se basó en la obra que Edgardo Giménez hizo sobre Moria Casán y en la sofisticación del catsuit de Versace. Se nota que acá no hubo improvisación, sino una búsqueda de convertir la piel en una obra de arte efímera.

El caos detrás de las cámaras

La jornada empezó tempranito, a las ocho de la mañana, y Sofía decidió compartir todo el proceso en Instagram. En los clips se la ve con su tono desenfadado de siempre, anunciando que se estaba haciendo un full body painting. El equipo de maquillaje trabajó cada centímetro de su piel con pigmentos y brillos para reproducir la diversidad.

Pero lo mejor fue el detrás de escena, que tuvo momentos de comedia involuntaria. Entre risas y la tensión de una producción de alto nivel, Gonet bromeó sobre las poses que le exigían los fotógrafos. Entre carcajadas, dijo que la estaban amenazando cuando el equipo le marcaba cómo pararse, y bromeó con que le "da" si hace mal las poses.

El caos creativo siguió hasta que decidió cortar el vivo para seguir con la sesión de fotos sin vloguearla. El resultado final llegó en un carrusel de 18 fotos donde se la ve cubierta de pies a cabeza en glitter rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Los únicos accesorios fueron unos pasties en forma de arcoíris en el pecho y unos tacos plateados.

Reacciones y música

Además de las fotos, subió un video del "detrás de cámara" con “Vogue” de Madonna de fondo, que ya superó los 50 mil likes. En el clip aparece sentada frente al espejo con el pelo recogido en un estilo retro ondulado mientras el artista terminaba el torso.

El despliegue no pasó desapercibido para Georgina Barbarossa, quien reaccionó con un mensaje en el que dijo que Sofía siempre se da por completo. En las imágenes definitivas, Gonet posó con rodilla en el suelo y una cinta lila en espiral alrededor del cuerpo, resaltando la parte escultórica de la idea.

Es importante aclarar que este look fue una propuesta artística paralela y no el atuendo que usó para la marcha propiamente dicha, aunque después del evento se sumó a una fiesta.

Más allá de la estética

La participación de “La Reini” en esta 35.ª edición no fue solo para sumar contenido visual. Días antes, utilizó sus redes para repudiar el ataque transfóbico ocurrido en los Bosques de Palermo, lanzando un mensaje directo contra los discursos de odio.

Esa combinación de postura política y arte terminó de darle sentido a su aparición. Eso sí, no todo fue glamour: al final de su relato, confesó que lo único malo de toda la experiencia fue el post. Se refería, muy lógicamente, a la pesadilla de tener que limpiar todas las lentejuelas que quedaron repartidas por el estudio después de la producción.

¿Quién se banca limpiar glitter de todo el piso después de una sesión así?