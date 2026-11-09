El mito de los tres dedos: el Pollo Vignolo reveló por qué todos pensaban que le faltaba una mano

Espectáculos

Sebastián “Pollo” Vignolo pasó por el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece, y terminó confesando uno de los rumores más bizarros de su carrera: la teoría de que le faltaban tres dedos en una de sus manos.

El tema saltó cuando Pergolini notó que el periodista aplaudía con las dos manos. A partir de ahí, Vignolo explicó que el mito nació por una manía que tenía al conducir frente a las cámaras. Según contó, como le resultaba difícil conducir con ambas manos, solía salir al aire con las manos en los bolsillos y luego dejaba una adentro, lo que alimentó las especulaciones sobre su anatomía.

Una leyenda que llegó a los restaurantes

La historia fue tan fuerte que incluso personas que no conocían al periodista tenían dudas sobre su mano. Pergolini recordó que alguien llegó a preguntarle seriamente por Vignolo.

Por su parte, el Pollo relató que el rumor impactó hasta en su vida privada. Recordó una cena con su esposa en la que se dio cuenta de que el mozo lo miraba fijamente. Según su interpretación, el empleado buscaba comprobar si tenía los dedos.

Las cargadas en ESPN y el misterio del "Perro Verde"

Lejos de molestarse, Vignolo admitió que el rumor le causaba gracia y que, en algún momento, decidió sostenerlo para divertirse. En ESPN, sus compañeros aprovecharon la situación para cargar con él. El principal responsable era Oscar Ruggeri, quien durante las transmisiones le gritaba que mostrara los dedos.

Ese apodo, "Perro Verde", es el nombre que sus colegas usan para él internamente, lejos del conocido "Pollo". El periodista explicó que lo llaman así por su personalidad, ya que no le gustan las fiestas ni los lugares donde hay mucha gente. Al escuchar esto, Pergolini se sintió identificado y terminó abrazándolo.

Contexto: Mario Pergolini es un reconocido radialista, productor y empresario, creador de programas como Caiga Quien Caiga y actual conductor de su ciclo radial ¿Cuál es?.