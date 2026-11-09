De Messi a Nicki Nicole: el mapa de las escuelas rosarinas donde nacieron las estrellas

Espectáculos

La ciudad de Rosario es una fábrica de talentos, pero antes de que el mundo conociera sus nombres, estas figuras compartieron aulas, recreos y docentes en instituciones públicas y privadas. Desde el deporte hasta la música, el camino a la gloria empezó en los patios de las escuelas locales, donde algunos brillaron desde el primer día y otros pasaron casi inadvertidos.

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina y máximo ganador de Balones de Oro, fue un alumno de la Escuela N° 66 General Las Heras. Según recuerda su maestra de quinto y sexto grado, Andrea Sosa, Leo era un niño tranquilo que, aunque no era fanático de las matemáticas, cumplía con sus deberes escolares. Sin embargo, su verdadera pasión se desataba al sonar el timbre del recreo: Messi y sus amigos eran los primeros en salir y los últimos en volver al aula después de intensos picados.

El vínculo de Messi con su escuela primaria se mantuvo vivo incluso después de su partida. En 2005, apenas seis años después de egresar, regresó como invitado especial al festejo del Día de la Independencia. Para evitar el caos, lo mantuvieron escondido en el salón de actos hasta que terminó la parte formal y bajaron las banderas. Recién ahí salió a saludar, recorrió los salones y se sacó fotos con los alumnos y docentes.

El deporte y las notas escolares

No a todos los deportistas les fue tan bien con los libros. Angel Di María, quien hizo la primaria en el Colegio el Buen Samaritano, conocido como la capillita, tenía una relación complicada con el estudio. Rubén Tomé, su técnico de aquel entonces, recordó que las notas del jugador dejaban bastante que desear y reconoció entre risas que no era buen alumno. A pesar de eso, destacó la humildad del futbolista y el cariño con el que siempre trató a su profesor.

Por otro lado, Luciana Aymar, leyenda del hockey, dividía su tiempo entre la Escuela N° 147 y el Club Atlético Fisherton. Gracias a que su mamá era profesora de educación física, Lucha experimentó con el tenis, el patín y el fútbol, aunque el hockey terminó siendo su gran escuela de vida. Aymar suele resaltar que el deporte le enseñó valores fundamentales como la resiliencia, la disciplina y el compromiso para superar errores.

Música, pasillos y uniformes

En el mundo del espectáculo, Nicki Nicole también tiene raíces fuertes en la educación pública de Rosario. La cantante asistió a la escuela primaria Juan Enrique Pestalozzi, en el barrio Echesortu, y luego ingresó a la Escuela Gurruchaga, aunque terminó alejándose de las aulas para enfocarse en su carrera musical. Unos días antes de dar un concierto gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera, el 7 de octubre, volvió a la Pestalozzi para grabar una entrevista con Julio Leiva.

Durante ese reencuentro con sus maestras, Gabriela Gónzalez y Mónica Gratarola, Nicole Denise Cucco recordó con nostalgia los pasillos interminables donde solía correr y recordó que siempre se sentaba atrás. Valoró el hecho de haber aprendido a leer, escribir y haber tenido sus primeras experiencias musicales en la escuela pública.

Fito Páez también tiene recuerdos marcados por su etapa escolar. En 1976 empezó la secundaria en la escuela Dante Alighieri, donde no solo participaba tocando el piano en los actos, sino que fundó su primera banda, Neolalia. En ese grupo integraron otros compañeros del colegio: Carlos Rossi, Mario "Pájaro" Gómez y Toto Paniagua. A pesar de cursar casi todo el secundario en el bulevar Oroño, Páez dejó pendientes dos materias: contabilidad e inglés.

Finalmente, Juan Carlos Baglietto, nacido en el barrio de Arroyito, asistió al colegio Boneo. Sus memorias escolares están ligadas a la guitarra y al grupo de folklore de la institución, donde empezó tocando la Zamba de mi esperanza. Baglietto recuerda que, en los primeros shows de su banda Vía Venetto, subía al escenario todavía vestido con el uniforme escolar. En 2022, regresó a los patios de su colegio para dar un recital sorpresa durante los festejos por los 150 años de Don Orione.