Gala solidaria: Valeria Mazza y Alejandro Gravier anfitriones de una noche llena de estrellas

Espectáculos

El miércoles 4, Valeria Mazza y Alejandro Gravier llevaron adelante la 19° edición de su gala solidaria. El evento, realizado en el Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, tuvo como objetivo recaudar fondos para el Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, institución de la cual la top model es madrina.

La recepción comenzó a las 20.30 en las escalinatas de la avenida Alvear, donde los anfitriones y sus hijos Tiziano, Benicio y Taina dieron la bienvenida a los invitados. Balthazar, el hijo mayor, no pudo viajar desde España para asistir. Entre los asistentes hubo una mezcla de empresarios, influencers y celebridades, destacándose la presencia de Lulu Cahen d’Anvers, Pappo Roca, Vicky Fariña, Máximo y Anita Petracchi e Ignacio Azumendi.

Menú de lujo y subasta de camisetas

Después de un cóctel en el jardín, la cena se trasladó al salón con ambientación de Martín Roig. Los invitados disfrutaron de un plato principal de roast beef Wagyu con cremoso de papa ahumado, duxelle y papines andinos crispy. Para cerrar, sirvieron un bizcocho de frambuesa con cremoso de chocolate con leche, dulce de leche y crema con frutas.

Iván de Pineda fue el encargado de conducir la ceremonia y coordinar la subasta. Los objetos más codiciados fueron tres camisetas: una de Lionel Messi, que ganó el empresario Alejandro Macfarlane; una de Los Pumas Seven, que obtuvo Taina Laurino de Neuss; y una de Alpine firmada por Franco Colapinto, que quedó en manos del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

El impacto de la solidaridad

El evento incluyó un show musical con Oscar Lajad y Lucas Gerson, quienes interpretaron un cuadro titulado “Cuando Frank conoció a Carlitos”. Rafael Aragón, director del Hospital Austral, destacó que lo recaudado se traducirá en mejores cuidados y en la posibilidad de que los chicos sean atendidos en un Hospital de Día para luego volver a sus casas.

Por su parte, Valeria Mazza agradeció el compromiso y la generosidad de quienes los acompañan desde el inicio y de los que se sumaron con el tiempo. La fiesta terminó con el DJ Ciro Petracchi poniendo la música en la pista hasta pasada la medianoche.

Sinceramente, con ese menú y esas camisetas en juego, cualquiera hubiera querido una invitación.