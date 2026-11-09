El casamiento fugaz de Pepito Cibrián y Ana María Cores: cinco meses de matrimonio y chimentos

Espectáculos

Ana María Cores y José “Pepito” Cibrián Campoy protagonizaron un matrimonio que sacudió al espectáculo argentino. La pareja se casó en la abadía de San Benito de Palermo, un evento que en su momento atrajo miradas curiosas y múltiples interrogantes del público.

Pero la relación duró apenas cinco meses. Durante ese tiempo, los recién casados vivieron juntos en Barrio Norte mientras los medios no paraban de tirar teorías sobre si el romance era real o una puesta en escena.

El ojo crítico de la prensa

En aquella época, la prensa explotó. Revistas como Gente, Semanario y Radiolandia 2000 sacaron tapas cuestionando si el compromiso era verdad. La duda se instaló fuerte en la televisión, especialmente en el programa Indiscreciones con Lucho Avilés, donde se llegó a plantear que todo podría haber sido una estrategia de promoción.

Incluso Susana Giménez quiso saber la verdad y le preguntó en vivo a la actriz qué fue lo que la enamoró de Cibrián. La respuesta de Cores fue tajante: “Mucho más de lo que la gente cree”. Mientras algunos colegas celebraban la unión, otros, como Enrique Pinti, se tomaron el asunto con el humor típico del ambiente.

Lo que pasó después

Ambos artistas continuaron sus carreras con éxito. Ana María Cores brilló en televisión y teatro musical, destacándose en obras como Sugar. Por su lado, Cibrián se consagró como director y dramaturgo con producciones monumentales como Drácula.

Aunque sus carreras fueron por caminos distintos, el recuerdo de ese matrimonio quedó grabado en la memoria colectiva del espectáculo local.

La verdad revelada

Recientemente, en el ciclo +Caras con Héctor Maugeri, Cores volvió a hablar de esos días. Al tocar el tema de la sexualidad de su exmarido, explicó que ella creía en lo que él le decía y que él quería casarse con ella porque la quería. Sin embargo, admitió que la convivencia terminó de romper todo porque la relación era imposible; según ella, al compartir el día a día te das cuenta cuando una persona no puede estar con vos.

Cibrián, por su parte, mantuvo que la amó y la ama. El dramaturgo afirmó que lo primero que le contó a Ana fue acerca de su identidad sexual. Cores confesó tener algunas dudas sobre ese recuerdo puntual, aunque admitió que siempre sintió fascinación por el mundo teatral que Pepe representaba.