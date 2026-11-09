Pampita estalló contra sus amigas por la filtración de su separación

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Pampita Ardohain y Martín Pepa se habrían separado. Según se supo, la decisión habría sido del polista, en medio de las dificultades que provocaban la distancia y los compromisos laborales de ambos.

Pero el drama no terminó en la ruptura. Yanina Latorre reveló que la modelo estaría enojadísima con sus amigas por la sospecha de que alguna de ellas había filtrado la noticia. De hecho, Pampita las habría confrontado con una pregunta muy directa: “¿Cómo puede ser que Yanina Latorre siempre se entere de que me separo? ¿Quién se lo cuenta?”.

Según el relato, hubo conversaciones individuales y algunos cruces, y la tensión habría sido tal que algunas amigas optaron por tomar distancia para evitar quedar involucradas en el conflicto. Latorre contó que la modelo estuvo hablando por separado con varias de sus amigas y algunas le dijeron: “No me cuentes más tu vida”.

Latorre aclaró que ninguna de las amigas de la modelo fue la fuente de la información y que ni siquiera habló con ellas, porque sabía que le iban a decir que no.

Según Latorre, Pepa se lo contó a alguien de su entorno y esa persona habló de más. A ella la llamaron por teléfono para decirle que Pepa había dejado a Pampita, y quien se lo contó es del mundo del polo.

Sinceramente, que alguien te diga 'no me cuentes más tu vida' es el nivel máximo de hartazgo. ¿Quién no tiene una amiga que ya no aguanta más el drama ajeno?