El consejo de Lydia Lamaison que hizo cambiar la cabeza de Natalia Oreiro

Espectáculos

Natalia Oreiro pasó por una etapa de su juventud donde el reconocimiento no llegaba como ella esperaba. Lejos de sentirse halagada cuando la prensa o el público destacaban su “ángel” o su carisma, la artista interpretaba esos comentarios como una señal de que no reconocían su capacidad artística y su formación como actriz.

En una charla con Teté Coustarot en el programa Argentina de película, Oreiro recordó que llegó a sentirse muy enojada al ver una tapa de diario donde la describían como “la chica con ángel”. Para ella, aquello significaba que no veían su talento ni el hecho de que había estudiado actuación, por lo que reaccionaba con gestos de fastidio cada vez que alguien mencionaba esa característica.

La lección de Lydia Lamaison

Todo cambió gracias a una conversación con Lydia Lamaison, quien interpretó a su abuela en Muñeca Brava. Cuando le avisaron que tenía una escena con ella, la actriz argentina le pidió que se sentara para explicarle algo: el reconocimiento al talento llega con los años, pero el “ángel” es algo que no se puede aprender.

Según Lamaison, el ángel es ese carisma que se tiene aunque no haya talento y que no se puede producir. Le aseguró que debía agradecer que reconocieran esa cualidad, ya que era su estrella y la luz que irradiaba cuando se encendía la cámara.

El impacto de una estrella

Oreiro reflexionó sobre cómo esa mujer, que tenía 80 años y seguía grabando telenovelas todos los días por el placer de sentirse viva, logró que ella aceptara su carisma como parte de su identidad artística y no como una forma de ocultar falta de capacidad.

La actriz admitió que se emocionó al recordar la situación, ya que Lamaison era una estrella desde joven y no había perdido esa energía a los 80 años, mientras que ella, a los 20, estaba “bastardeando” esa cualidad.

Un vínculo imborrable

Este no es el primer gesto de cariño hacia la actriz argentina. En 2019, en una entrevista con Infobae, Oreiro ya había mencionado que Lydia Lamaison, con su talento y energía a sus 90 años, la adoptó como su nieta y dejó en ella una marca imborrable.

La artista destacó que personas como Lamaison le enseñaron aspectos de la profesión que no se ven, como el manejo de las luces, la puesta de escena y el hábito de confiar en la mirada. Después de aquel aprendizaje, Oreiro concluyó que ese “ángel” que alguna vez le generó dudas es algo que no quiere perder nunca.

CONTEXTO

Natalia Oreiro es una actriz, cantante y modelo uruguaya que se mudó a Argentina en 1994. Se hizo conocida por telenovelas como Muñeca brava, Ricos y famosos y Sos mi vida, además de haber sido una de las Paquitas en el programa de Xuxa.