Ronnie Wood encendió el Movistar Arena con un show impecable y mucha nostalgia

Espectáculos

Ronnie Wood aterrizó en el Movistar Arena el viernes 6 de noviembre con su AMMO Band y no pudo disimular la sonrisa apenas pisó el escenario. Fue un reencuentro especial con el público local, ya que pasaron diez años y monedas desde la última visita de Jagger y compañía, y esta vez Wood lo hizo por cuenta propia. El músico, que tiene 79 años, trajo una gira que funciona como un repaso por su carrera, coincidiendo con la publicación de una antología en 2025 que compila todo su recorrido artístico.

Un setlist que recorrió todas sus etapas

La fiesta arrancó con It’s Only Rock ‘n’ Roll (but I Like It) y mantuvo la intensidad durante dos horas. El show mezcló temas de The Rolling Stones, de Faces, canciones solistas y covers que el músico disfruta tocar. Wood tocó un solo de armónica en su cover de Am I Grooving You y el rocksteady de Take It Easy.

Hubo momentos de mucha sensibilidad, como cuando le dio el protagonismo a la cantante Chanel Haynes para Flying, el single debut de Faces, aclarando que Rod Stewart estaría muy orgulloso. También tiró un guiño para los fans más intensos de los Stones con Hey Negrita, una joya de Black & Blue que no suele aparecer en los greatest hits, ya que fue el disco que marcó su entrada a la banda hace 50 años.

Incluso cuando sonó Seven Days de Bob Dylan, la gente no bajó la energía. Wood aprovechó para tirar un elogio directo: "Como saben, son el mejor público del mundo", y el rugido de la gente fue tan fuerte que casi tapa la entrada de Imelda May al escenario.

Voces potentes y rock vieja escuela

Imelda May, la cantante irlandesa, se lució con una interpretación de Remember (Walking in the Sand) de The Shangri-Las, una balada soul dramática, y después siguió con el r&b de You’re So Fine. A diferencia de los shows masivos de los Stones, acá Wood y su banda prefirieron que la música fuera la protagonista, usando amplificadores valvulares como único recurso decorativo.

Hubo un momento compartido donde Wood, May y Haynes cantaron juntos Baby What You Want Me to Do, un blues lento, seguido por la balada rockera Mystifies Me. Wood también cantó "No llores por mí, Tina Turner" con la melodía de Evita, antes de que Haynes electrificara la sala con River Deep, Mountain High.

La tensión subió cuando Wood deslizó el riff de (I Can’t Get No) Satisfaction durante Show Me de Johnny Winter. Para calmar los ánimos, pasó a Country Honk, donde Mera Royle sumó el violín para respetar el sonido original de la versión de estudio de 1969 de Let It Bleed.

El cierre con camiseta de la selección

Después de que las mujeres de la banda se retiraran, Wood quedó con Willie Weeks en el bajo, Andy Newmark en batería, Johnny Lee Schell en guitarra rítmica y Andy Wallace en teclados para tocar Boogie Disease de Doctor Ross. El repaso por Faces siguió con el melodismo de Ooh La La y los aires bluseros de Chain of Fools, tema de su amigo Don Covay.

Hacia el final, Wood demostró que a sus 79 años sigue teniendo una destreza increíble con la guitarra en Can’t You Hear Me Knocking. También sonó el reggae I Can Feel the Fire y la canción Outlaws, cuyo estribillo de 1981 dice que ya no se fabrican forajidos como los de antes.

Para el gran final, Wood volvió al escenario solo con su guitarra y vestido con la camiseta de la selección argentina. Arrancó con un medley que empezó con el blues Dust My Broom usando un slide y fue sumando fragmentos de Black Limousine y Gasoline Alley. El cierre definitivo llegó con el himno de Faces, Stay With Me, dejando claro que la emoción y la experiencia de seis décadas de carrera no tienen competencia.

Como previa del show, el escenario fue compartido con Ratones Paranoicos, donde Juanse, Sarco, Roy y Pablo Memi tocaron lo mejor de su repertorio durante más de media hora.