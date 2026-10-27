Wanda Nara celebró el cumple de Martín Migueles con fotos súper íntimas

Espectáculos

Wanda Nara decidió festejar el cumpleaños de Martín Migueles subiendo el volumen de la intimidad. Este lunes 26 de octubre, la modelo y conductora publicó una historia de Instagram con seis imágenes en blanco y negro dedicadas a su pareja.

En el collage, que incluyó un emoji de corazón y una torta con la frase “HB” (happy birthday), se ve de todo: besos, abrazos y escenas en la cama. Hay una foto de Migueles con el torso descubierto, otra de los dos besándose y una donde él posa en ropa interior. También sumó una imagen con batas blancas, otra con ella usando gorra y campera deportiva, y una más distendida donde Martín se tapa la cara con una mano.

Drama por escenas hot

Mientras el amor florece en las redes, Wanda está en el ojo de la tormenta por su película “¿Querés ser mi hijo?“, que se estrenó el jueves. La polémica saltó después de que un usuario de X filtrara la escena más hot de la cinta. El revuelo fue total porque varios usuarios criticaron que la mediática haya llevado a sus hijas al cine para que vieran ese contenido de alto voltaje.

La película es una remake de la comedia romántica mexicana de Ludwika Palerta y Juampa Zurita. A pesar de las críticas feroces, el primer día la vieron unas 1800 personas. Wanda ya está mirando hacia adelante y este sábado reconoció que está leyendo un nuevo guion.

Celos y secretos

Sobre el rodaje, la actriz confesó que los desnudos le preocupaban y que, aunque todo estaba hablado, hacía frío en la salita donde filmaban. Los besos y el roce de la piel desataron una crisis de pareja: Wanda se peleó con Migueles durante la filmación.

Según dijo en aquel momento, él era bastante celoso. Wanda le habría dicho a Yanina Latorre que el problema fue que, cuando decidió venir a hacer la película, a él le dio celos porque ella terminó blanqueando todo lo que pasó con Bernasconi, con quien confirmó que tuvo un affaire con el músico tiempo atrás.

¿Será que las fotos íntimas son la bandera blanca después de tanto drama por el ex?