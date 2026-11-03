Se agrandó la familia: Stephanie Demner y Guido Pella son papás por segunda vez

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Stephanie Demner y el tenista profesional Guido Pella dieron la bienvenida a su segunda hija. La influencer anunció el nacimiento este lunes a través de Instagram, donde compartió la emoción del momento con sus seguidores.

"Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón", escribió Demner para acompañar las primeras imágenes de la recién nacida. La pequeña, llamada Jazmín, se suma a Arianna, la hija mayor de la pareja, quien a sus cuatro años ahora asume el rol de hermana mayor.

La llegada de Jazmín era muy esperada. Durante los últimos meses, Stephanie mostró en sus redes todo el proceso: desde los preparativos de la habitación hasta el baby shower que organizó con sus amigas y familiares.

El proceso de elección del nombre tuvo su propia historia. En agosto, la influencer reveló que Jazmín sería la elegida después de usar una aplicación con Guido para encontrar un nombre que les gustara a ambos. Según contó Demner, el nombre apareció y le encantó, además de tener un significado especial por vínculos familiares y afectivos. Por su parte, a Guido Pella le gustó por la princesa de Aladdín.

El anuncio del segundo embarazo había ocurrido en mayo, con una sesión de fotos donde Arianna también fue protagonista. Ahora la familia comienza esta nueva etapa con la llegada de la beba.