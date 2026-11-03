Refugio rústico y paz mental: así es la casa de Gonzalo Valenzuela

Espectáculos

Gonzalo Valenzuela fijó su residencia estable a la localidad costera de Maitencillo. Allí levantó una casa que es básicamente un abrazo a la naturaleza: arquitectura sustentable, texturas rústicas y una ubicación privilegiada frente a lagunas y con el Océano Pacífico como fondo.

La idea del actor fue clara: aislarse del ajetreo mediático para priorizar la vida cotidiana con sus hijos. Para lograrlo, la estructura apuesta fuerte a la madera sin cepillar en techos, paredes y pisos, sumando detalles en piedra y ventanales gigantes que hacen que el paisaje exterior se meta literalmente adentro de la casa.

Todo este proyecto nació durante la pandemia, cuando Valenzuela sintió la necesidad de bajar un cambio y construir un espacio de calma familiar. No es solo estética; la casa es bioclimática. Usa ventilación cruzada para regular la temperatura, materiales locales y una implantación que respeta las dunas y los humedales de la zona.

El corazón de la propiedad es el living, donde conviven artesanías, recuerdos y cuadros pintados por su hijo Silvestre, además de un pequeño altar con una figura budista. Para los momentos de descanso, la casa tiene espacios nocturnos sobrios y amplios que desembocan en una terraza panorámica con vista a las lagunas.

Pero lo más copado es que el lugar está pensado para el movimiento. Valenzuela se puso manos a la obra y construyó él mismo una casita de muñecas de madera. Además, el terreno cuenta con una rampa de skate en la zona baja, transformando la parcela en un punto de encuentro enfocado totalmente en el bienestar y el vínculo familiar.

¿Quién no quisiera escaparse a un lugar así para olvidarse de todo?