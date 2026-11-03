Fito Páez vuelve a Rosario: todo lo que tenés que saber para el show del 19 de diciembre

Espectáculos

Fito Páez se vuelve a presentar en Rosario el 19 de diciembre. El cantante anunció la fecha a través de un video en redes sociales donde, junto a su banda y equipo, lanzó la frase: “Tiramos la ciudad por la ventana”.

El lugar elegido para el encuentro es el Anfiteatro Municipal de Rosario, en el Parque Urquiza. La idea es que sea una noche de celebración para repasar su historia y fortalecer el vínculo con la ciudad donde nació, ideal para cerrar el año después de haber recorrido el mundo con sus shows.

Se adelantó que el concierto va a ser extenso y estará centrado en los grandes clásicos de su repertorio, buscando llegar a varias generaciones con las canciones que marcaron su carrera.

Venta de entradas

Si querés ir, prestá atención a las fechas. La preventa exclusiva para tarjetas de crédito Visa Banco Santa Fe arranca hoy, 3 de noviembre, a las 12. Para quienes usen este medio, hay un beneficio de hasta nueve cuotas sin interés, y luego se mantiene la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

Para el resto de los mortales, la venta general empieza mañana, 4 de noviembre, también desde las 12, habilitando todos los medios de pago. El único punto de venta oficial es la web de Allaccess.

La verdad, que Fito cierre el año en su casa es el cierre perfecto para el 2026. ¿Quién más se suma a tirar la ciudad por la ventana?