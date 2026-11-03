La Joaqui y Tiago PZK: beso, pasión y declaración de amor en el escenario

Espectáculos

La Joaqui y Tiago PZK confirmaron que están más enamorados que nunca con una presentación en vivo. El viernes 30 de octubre, durante el show de la cantante en el C Art Media de Buenos Aires, donde presentó los temas de su nuevo álbum Electra, el músico apareció en escena para acompañarla.

La pareja interpretó en vivo la canción “Pa’ que te acuerdes”, un tema que lanzaron en 2024 junto a Big One. La química fue total: cantaron cara a cara, se miraron a los ojos, bailaron sensuales en un banco y Tiago llegó a levantarla en brazos. Para cerrar la performance, se dieron un beso frente a toda la audiencia mientras el público gritaba. Antes de que él se fuera del escenario, La Joaqui le dijo que lo ama.

El romance, que se oficializó hace un mes, no ha estado libre de polémicas. Hubo muchas especulaciones sobre cuándo empezó todo y el vínculo de Tiago con Luck Ra, quien fue pareja de la cantante. Al respecto, La Joaqui desmintió cualquier rumor de deslealtad y aclaró que se separó del artista cordobés a principios de julio.

La Joaqui también llevó la pasión a sus redes sociales. El sábado 31 de octubre compartió videos del show en sus historias de Instagram con un mensaje de amor para él. Además, publicó una serie de fotos donde se los ve muy apasionados y escribió que, aunque el mundo no los quiera juntos, ella sí.

El 28 de octubre quedó en evidencia que algunas de esas fotos eran parte del videoclip de “Obsesión”, la nueva colaboración musical entre ambos. A dos meses de que empezaran los primeros rumores, la pareja parece haber decidido que el ruido exterior no importa y que siguen apostando fuerte por su relación.

Sinceramente, después de tanto ida y vuelta con los ex y los rumores, que se animen a besarse así en vivo es el cierre perfecto para cualquier chisme. ¿Saldrán más temas juntos o el romance es lo único que fluye?