Moria Casán aclaró por qué no fue invitada al casamiento de Lali Espósito

Espectáculos

Moria Casán salió a dar la cara y despejó todas las dudas sobre por qué no estuvo en la lista de invitados para el casamiento de Lali Espósito. Lejos de armar escándalo o alimentar cualquier pelea, la vedette y conductora explicó que no haber recibido la tarjeta no tiene nada que ver con un conflicto o un distanciamiento personal con la cantante.

Con su sinceridad de siempre, Moria ratificó que el cariño, la admiración mutua y el respeto profesional que se tienen siguen intactos. Según contó, esto viene desde que compartieron proyectos juntas y el vínculo terminó trascendiendo la pantalla.

La diva detalló que comprende perfectamente cómo funcionan los círculos íntimos y las decisiones que toman las figuras famosas cuando organizan sus celebraciones privadas. En lugar de dramatizar que quedó afuera, le devolvió los elogios a la estrella pop y reafirmó que el afecto que se tienen va mucho más allá de una invitación formal.

La relación entre Moria Casán y Lali Espósito se consolidó a través de colaboraciones artísticas y apariciones públicas que gustaron en todas las generaciones. Esa química terminó superando lo laboral, convirtiéndolas en dos de las personalidades más queridas de la farándula nacional.

Con esta aclaración, Moria puso un freno a las especulaciones sobre supuestos cortocircuitos entre la música y la televisión. Nos demuestra que se puede tener un vínculo sólido y genuino priorizando el afecto por encima de las convenciones de los eventos sociales masivos.